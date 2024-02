Civil War: anche in italiano il trailer ufficiale del nuovo film di Alex Garland con Kirsten Dunst

News Cinema

Nelle nostre sale dal 18 aprile con 01Distribution il film che immagina - con uno sforzo di fantasia che non deve essere stato estenuante - una nuova guerra civile americana che scoppia dopo elezioni presidenziali. Ecco il trailer italiano ufficiale di Civil War.

È ufficiale: Civil War, il nuovo film di Alex Garland, il regista di Ex Machina, Annientamento, e Men, arriva nei cinema italiani dal 18 aprile con 01 Distribution.

Il film, come già saprete, è una distopia purtroppo non così lontana dalla realtà, immaginando che, dilaniati da tensioni politiche esacerbate da delle controverse elezioni presidenziali, gli Stati Uniti d'America si trovino a vivere una Seconda Guerra Civile.

E i toni sono decisamente meno satirici di quelli utilizzati da Joe Dante una trentina di anni fa, quando diresse un film che, per l'appunto, si intitolava La seconda guerra civile americana.

Questa la trama ufficiale del film:

In un'America sull'orlo del collasso, attraverso terre desolate e città distrutte dall’esplosione di una guerra civile, un gruppo di reporter intraprende un viaggio in condizioni estreme, mettendo a rischio le proprie vite per raccontare la verità.