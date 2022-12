Circle Line: intrappolati nella metro di Singapore in compagnia di un ratto gigante nel trailer del film

News Cinema

Il primo film di mostri made in Singapore, Circle Line, presenta un gigantesco ibrido tra ratto e lucertola. Ecco il trailer.

Di tanto in tanto affiora dalla rete il trailer di qualche bizzarro film orientale, dalla Cina o da qualche paese meno conosciuto. Stavolta tocca nientemeno che a Singapore presentare il suo primo monster movie, o "creature feature", come li chiamano gli americani. Il regista si chiama J. D. Chua e l'autore della creatura Victor Marin.

Circle Line, quando i mostri arrivano dall'Oriente

Nel trailer di Circle Line non si vede purtroppo la creatura per intero, che è però una mossa saggia se si considera che il pubblico di questo genere di film va al cinema proprio per vedere i mostri e dunque non ama gli spoiler. Questa, invece, è la trama: "Intrappolata nei tunnel della metropolitana, la determinazione di una madre single a proteggere il figlio viene messa alla prova in modo estremo, quando entrambi sono gli unici sopravvissuti all'attacco di un mostro. Nel frattempo, in sala controllo, gli ingegneri combattono disperatamente per salvare i sopravvissuti intrappolati". Non sarà magari un gran film, ma unire claustrofobia a creature mostruose al cinema ha sempre funzionato e noi saremmo curiosi di vederlo, anche se difficilmente questo genere di pellicole arriva dalle nostre parti.