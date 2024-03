News Cinema

Abbiamo selezionato per voi i film in streaming che vedono protagoniste interpreti d'eccezione in ruoli che valgono un posto d'onore nella storia del cinema.

Quali sono i personaggi femminili che hanno un posto particolare nel vostro cuore cinefilo? Quali le attrici che li hanno impersonati lasciando un segno indelebile nel vostro immaginario? Dopo lunghe riflessioni - anche se il cuore ha probabilmente lavorato più della mente in questo caso - abbiamo selezionato cinque film in streaming che ci hanno donato altrettante figure di donna di cui, per motivi differenti, ci siamo innamorati. Menzione speciale merita anche l’eterna Glenda Jackson: se fossero stati disponibili in streaming le sue straordinarie interpretazioni in Domenica, maledetta domenica (1971) o L’altra faccia dell’amore (1971), sicuramente sarebbero entrate nella cinquina. Buona lettura.

Cinque magnifiche attrici, cinque splendidi personaggi, cinque grandi film in streaming

Shirley MacLaine/Fran Kubelik, L’appartamento

Gena Rowlands/Mabel Longhetti, Una moglie

Meryl Streep/Karen Blixen, La mia Africa

Sigourney Weaver/Ellen Ripley, Aliens - Scontro finale

Jennifer Lawrence/Ree Dolly - Un gelido inverno

Shirley Maclaine/Fran Kubelik, L’appartamento (1960)

In un momento in cui il cinema classico hollywoodiano esprimeva al massimo i valori conservatori e perbenisti, Billy Wilder ci regala una figura femminile controversa, amabile quando discutibile. Un’amante dolcissima e fragile, una psicologia assolutamente contemporanea. E Shirley MacLaine la incarna con una prova malinconica e centellinata, non facendone però mai una vittima. È lei il cuore tenero de L’appartamento, commedia romantica di un cinismo universale e intramontabile. Accanto a lei un Jack Lemmon altrettanto problematico e insuperabile. Insomma, il chiaroscuro più potente e preciso sulle relazioni interpersonali di oggi è stato realizzato più di sessant’anni fa. L’appartamento è quanto mai odierno e veritiero. Come soltanto i capolavori sanno essere. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Gena Rowlands/Mabel Longhetti, Una moglie (1974)

Uno studio e un ritratto sconvolgente di come la dimensione familiare, il ruolo di madre/casalinga/moglie possa costringere una donna a un carico umano e psicologico insostenibile. John Cassavetes dirige Una moglie lasciando tutto lo spazio necessario perché la sua musa Gena Rowlands esplori questa figura femminile frastagliata, dolorosa e umanissima. Il risultato è un dramma umano mai esposto in precedenza con tale forza e vigore emotivo. Peter Falk come marito che non capisce cosa stia realmente succedendo alla moglie diventa il perfetto esempio di uomo contemporaneo. Prova d’attrice sfrontata, superba, incandescente. Impossibile fare meglio quando. Grande anche il tributo che Cate Blanchett ne ha fatto con Blue Jasmine. Disponibile su Rakuten TV,Google Play, Apple Itunes.

Meryl Streep/Karen Blixen, La mia Africa (1985)

La mia Africa: Il Trailer Ufficiale del Film

Il personaggio maggiormente raffinato e intellettuale interpretato da Meryl Streep diventa anche quello più romantico e denso di significato. Una donna che tenta e riesce a trovare la propria dimensione in un mondo lontano, diverso, ostico, affermandosi anche oltre il grande amore che incontra. Accanto a una Streep portentosa un Robert Redford affascinante come mai e un Klaus Maria Brandauer mellifluo. Sydney Pollack dirige La mia Africa con una robustezza ariosa ed epica. La sequenza finale dell’inginocchiamento racconta una vittoria psicologica e morale della protagonista in maniera sopraffina. Impossibile non piangere. Da applausi. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Sigourney Weaver/Ellen Ripley, Aliens - Scontro finale (1986)

Dopo il doloroso primo episodio, la Ellen Ripley che torna per sterminare gli xenomorfi è una donna che ha ingoiato le proprie paure più atroci perché sa che solo affrontandole potrà liberarsene definitivamente. Sigourney Weaver esplode in una performance tutt’altro che “maschia”, la quale lascia intravedere il dolore e il senso materno in maniera precisa e toccante. Il tutto dentro un action-movie stratosferico, che James Cameron organizza al meglio delle sue potenzialità. Aliens - Scontro finale conquista la nomination all’oscar per la miglior attrice protagonista, primo nella storia del cinema per un film di fantascienza. Che altro aggiungere? Mito assoluto. Disponibile su Apple Itunes, Disney +.

Jennifer Lawrence/Ree Dolly - Un gelido inverno (2010)

Un gelido inverno: il trailer del film

Che figura durissima e insieme amabile viene messa in scena da Jennifer Lawrence. Costretta a una vita ai margini e a una ricerca pericolosa in un ambiente violentissimo, la sua Ree Dolly trova una forza interiore che arriva dritta al cuore dello spettatore. Debra Granik dirige Un gelido inverno con una verità e una precisione encomiabili. Dramma con tinte da thriller che vede anche un raggelante John Hawkes a supporto. Molto probabilmente il miglior film americano degli ultimi quindici anni, senza dubbio il nostro preferito. A la prova della Lawrence vale una carriera, molto più di tutte le altre successive. L’America al suo peggio raccontata al meglio. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.