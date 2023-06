News Cinema

Il cineasta americano più volte candidato all'Oscar compie oggi 53 anni. Ricordiamone la carriera imponente attraverso i suoi film in streaming che amiamo.

Possiamo considerare Paul Thomas Anderson l’autore più importante del cinema americano contemporaneo? L’ipotesi di certo non è implausibile. Dal suo esordio Sydney, arrivato nella metà degli anni ‘90, il cineasta ha inanellato una serie di titoli di culto ideati e realizzati dimostrando una versatilità che probabilmente nessun altro regista americano oggi possiede, esplicitata attraverso un approccio alla messa in scena sempre perfettamente coerente con storia e personaggi. Ebbene oggi Paul Thomas Anderson compie 53 anni e noi vogliamo rendergli omaggio con quelli che riteniamo i suoi migliori film in streaming. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming diretti da Paul Thomas Anderson

Magnolia

Ubriaco d’amore

Il petroliere

Il filo nascosto

Licorice Pizza

Magnolia (1989)

Il film corale di quasi tre ore che guarda al cinema di Robert Altman e lo rielabora secondo la propria, personalissima poetica, regala ad Anderson l’Orso d’Oro a Berlino e la seconda nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura dopo quella conquistata grazie a Boogie Nights. Magnolia si rivela un puzzle umano e narrativo affascinante, messo in scena con potenza viscerale, interpretato magistralmente da grandi attori come Jason Robards Jr., John C. Reilly, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, William H. Macy, Philip Baker Hall e un Tom Cruise affilato e terrificante, che arriva a sfiorare la statuetta come non protagonista. Affresco di un’america impazzita e vitale. Con un finale biblico sorprendente. Film bellissimo. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Ubriaco d’amore (2002)

La prima commedia romantica di Anderson vede protagonista un Adam Sandler poetico e totalmente ispirato, piccolo imprenditore che deve superare i propri problemi personali per amare con pienezza una dolcissima Emily Watson. Tra loro lo straordinario furfante Philip Seymour Hoffman. A livello di storia Ubriaco d’amore è semplicissimo, lineare e soave. A livello di regia è invece un piccolo grande trattato su come questo genere può essere insieme classico e post-moderno. E infatti a Cannes il film viene premiato per la regia. “Piccolo” ma prezioso. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Il petroliere (2007)

Il Petroliere: Trailer del film con Daniel Day-Lewis, Paul Dano e Kevin J. O'Connor

Il film più acclamato di Paul Thomas Anderson è un adattamento incredibile da Oli! di Upton Sinclair. La stilizzazione della visione arriva in questo dramma nero come il petrolio a liveli inauditi, creando un’estetica ineccepibile. Il duello fisico e mentale tra un Daniel Day-Lewis da Oscar e Paul Dano veramente ispirato si fa brutale, violento e paradigmatico. Il petroliere rappresente uno dei punti più alti e potenti dell'intera cinematografia a stelle e strisce degli ultimi vent’anni. Oscar anche per la fotografia. Titolo imprescindibile. Disponibile su CHILI, Google Play, Netflix, Amazon Prime video, NOW, Paramount +.

Il filo nascosto (2017)

Il filo nascosto: Il trailer italiano del film - HD

Il dramma psicologico che vede protagonisti ancora Daniel Day-Lewis e Vicky Krieps, assecondati da una magnifica Lesley Manville, diventa scena dopo scena un gioco al massacro psicologico di finezza emozionante, un duello raffinato e suadente. Il filo nascosto offre una nuova versione di Paul Thomas Anderson, maggiormente posata e attenta ai dettagli, un mosaico di ambienti “silenziosi” e personaggi che invece sussurrano le proprie emozioni, almeno finché non scoppiano a urlare. Film intenso, sfaccettato, a suo modo brutale. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Licorice Pizza (2021)

Licorice Pizza: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Lo spaccato di un’epoca fatta di libertà e ispirazione, dove un adolescente che non ha paura del futuro si innamora di una ragazza che invece ne ha da morire. Cooper Hoffman e Alana Haim sono ispirati e amorevoli protagonisti di Licorice Pizza, film di sentimenti travolgenti, avventure losangeline folli e strampalate, girato e montato con un amore per la vita incredibile. Psicologie verissime, personaggi umani e perfettibili, situazioni divertenti e tragiche insieme. Ottimo a supporto Bradley Cooper, con un cameo di Sean Penn e Tom Waits. Nomination all’Oscar per film, regia e sceneggiatura. Strameritate. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.