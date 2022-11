News Cinema

Il divo texano premiato con l'Oscar compie oggi 53 anni. Ecco alcuni dei suoi film in streaming che ci sono piaciuti maggiormente.

Compie oggi 53 anni il texano D.O.C. Matthew McConaughey, attore che ha avuto una carriera piuttosto ben distinta in due momenti: se fino a circa una quindicina di anni fa era quasi unanimemente considerato il classico “bello” adatto per film d’evasione - anche se a ben guardare aveva già lavorato con l’amico Richard Linklater e recitato in un film di grande valore quale Stella solitaria (1996) di John Sayles, purtroppo non disponibile in streaming - all’inizio dello scorso decennio si è quasi improvvisamente “trasformato” in interprete di spessore, arrivando addirittura all’Oscar come miglior protagonista. Come spesso succede in questi casi la vera identità artistica di Matthew McConaughey si trova molto probabilmente nel mezzo di queste due versioni/visioni della sua professione. Noi vi proponiamo come sempre cinque film in streaming che a nostro avviso ripercorrono la sua carriera in maniera esaustiva e trasversale. Poi siate voi a scegliere quale versione di questo artista preferite. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Matthew McConaughey

Contact

Bernie

Mud

Dallas Buyers Club

Interstellar

Contact (1997)

Chiamato da Robert Zemeckis a interpretare un uomo di fede, McConaughey risponde presente con una prova sottile e insieme molto carismatica. Ovviamente lo spazio è tutto per la magnifica protagonista Jodie Foster, ma lui si dimostra una spalla eccellente. Pur discontinuo, Contact è un film di fantascienza dal fascino indiscutibile, con un finale prezioso e una preparazione all’evento che narrativamente si rivela potentissima. Grande film di speranza, passione e visione. Insomma, uno Zemeckis d’annata…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Bernie (2011)

Il ritorno alla collaborazione con Richard Linklater si presenta come una commedia acida e a tratti snervante, che vede protagonista un Jack Black che esplora con dovizia il lato oscuro della sua comicità. Nel cast anche la leggenda Shirley MacLaine, preziosa e irresistibile. Bernie è un film non troppo ricordato dell’autore ma uno dei suoi più complessi, in quanto possiede livelli di lettura molteplici e non scontati. A McConaughey il ruolo di una pubblica accusa fastidiosa, quasi repellente. eppure carismatica. Da vedere assolutamente, un film a dir poco intrigante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play.

Mud (2012)

Un ruolo da protagonista maturo, profondo, quasi tragico per un Matthew McConaughey che lo tratteggia meravigliosamente, facendo di Mud uno dei film indipendenti migliori dello scorso decennio. Anche perché alla regia c’è quel Jeff Nichols che continua a stupire a ogni film per la precisione con cui tratteggia psicologie, atmosfere, storie di umana disperazione. Nel cast anche un ottimo Tye Sheridan e una sorprendente Reese Witherspoon. Cinema di genere ma con anima e visione d’autore. Notevole. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Amazon Prime Video.

Dallas Buyers Club (2013)

Il film della consacrazione, dell’Oscar, di una prova d’attore fisica, emotivamente vibrante, difficile da dimenticare. Se Dallas Buyers Club diventa uno dei casi cinematografici dell’anno, il merito è soprattutto del duo protagonista, molto più di un Jared Leto che vince la statuetta di supporto non meritata, almeno a nostro avviso. Jean-Marc Vallée dirige con partecipazione un dramma profondo, in alcune scene asfissiante. bel prodotto, tratto da una storia tristemente vera. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, NOW.

Interstellar (2014)

Il prestigio dell’attore di conferma definitivamente quando viene chiamato niente meno che da Christopher Nolan come protagonista del suo film forse più ambizioso, uno sci-fi dalla messa in scena portentosa che si ispira direttamente a 2001: odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Interstellar possiede scene epiche che si allacciano ad altre intimiste, bellissime e commoventi. Un mix che non sempre rimane facile da esperire - tanto meno da comprendere… - ma indubbiamente affascina, conquista e non lascia indifferenti/ Tutt’altro. nel cast anche Anne Hathaway, Casey Affleck, Jessica Chastain e molti altri. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.