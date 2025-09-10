TGCom24
News Cinema

Cinque film in streaming diretti dal grande Stanley Kubrick, autore di Arancia meccanica

Adriano Ercolani

Torna nelle sale il capolavoro "maledetto" realizzato nel 1971 dal mitico cineasta. Ecco gli altri film in streaming di Stanley Kubrick che vi consigliamo di rivedere.

Cinque film in streaming diretti dal grande Stanley Kubrick, autore di Arancia meccanica

Approfittando del ritorno in sala di Arancia meccanica (che riteniamo il suo capolavoro assoluto) vogliamo segnalarvi altri cinque film in streaming diretti dal leggendario Stanley Kubrick. Non c’è troppo bisogno di introdurre colui che a buon diritto viene considerato da molti il più grande regista mai esistito. Chi scrive tra l’altro condivide tale opinione. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Stanley Kubrick, leggendario regista di Arancia meccanica

  • Orizzonti di gloria
  • 2001: Odissea nello spazio
  • Barry Lyndon
  • Shining
  • Full Metal Jacket

Orizzonti di gloria (1957)

Il primo film realizzato con un budget consistente e il supporto di una star regala a Kubrick il primo capolavoro. Orizzonti di gloria diventa immediatamente oggetto di culto, soprattutto per le magnifiche e interminabili carrellate che accompagnano il protagonista Kirk Douglas nella battaglia tra il fango  e il filo spinato. Ambientato durante la Grande Guerra, il lungometraggio esplora la follia della guerra in maniera coraggiosa e stilisticamente portentosa. In un bianco e enro destinato a rimanere nella memoria, Kubrick scrive una pagina enorme di cinema bellico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

2001: Odissea nello spazio (2001)

Il film che cambia la storia del cinema, non soltanto quello di fantascienza. Un progetto che richiede anni di preparazione  realizzazione. Effetti speciali mai visti in precedenza, un realismo delle ambientazioni e delle scenografie incredibile, una sceneggiatura scritta con Arthur Clarke che disegna un percorso esistenziale geometrico e ancora oggi insondabile. 2001: Odissea nello spazio è la visione più potente di Kubrick inteso come creatore di immagini. Film che non si è fermato davanti ai limiti che il cinema di quel periodo imponeva, ma li ha spazzati via con la propria potenza estetica e simbolica. Protagonisti Keir Dullea, Gary Lockwood e il computer HAL 9000. Incredibile non abbia vinto l’Oscar per la miglior regia. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Barry Lyndon (1975)

Da molti considerato il miglior film di Stanley Kubrick, Barry Lyndon è un altro labirinto cinematografico che racconta della perfettibilità umana con cura certosina. Girato interamente con luci naturali e in location, il film è una dissertazione sulla natura umana che si rifà nella sua estetica ai dipinti del XIX Secolo. Ryan O’Neal e Marisa Berenson formano una coppia di protagonisti antitetica, a tratti veemente e insieme algida. Difficile trovare difetti in questo film in costume geometrico, preciso, filosofico. Quattro premi Oscar tra cui quello per la straordinaria fotografia di John Alcott. Un teorema “freddo” ma impossibile da non ammirare. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Shining (1980)

Adattamento libero dal romanzo di Stephen King, Shining segna l'ennesima rivoluzione estetica portata avanti da Kubrick che perfeziona alla massima potenza la steadicam. Un Jack Nicholson da storia del cinema è protagonista insieme a Shelley Duvall di questo horror esistenziale dalla presa emotiva insostenibile, incorniciato dentro una messa in scena senza precedenti e  senza eguali. Shining si presenta forse come il film esteticamente più compiuto di Kubrick a livello di pura regia, in quanto è un labirinto (vero e ideale) di immagini e movimento di rara presa emozionale. Dopo Arancia meccanica, il nostro film preferito del regista. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW.

Full Metal Jacket (1987)

Chiudiamo con il film sulla guerra del Vietnam che consente a Kubrick di raccontare la de-umanizzazione dell’essere umano, reso macchina da guerra e da assassinio da un sistema che sottomette lo spirito al piombo delle cartucce. Full Metal Jacket è un teorema in due parti di grandezza cinematografica indiscutibile, una prima metà agghiacciante e simmetrica e una seconda parte straordinariamente messa in scena nella rappresentazione del conflitto urbano. Matthew Modine e Vincent D’Onofrio sono nel cast principale. Ultima nomination all’Oscar per Kubrick, grazie all’adattamento cinematografico. Film che, quando lo vedemmo in sala, cambió la nostra concezione della Settima Arte. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Schede di riferimento
Orizzonti di Gloria
Anno: 1957
4,6
Orizzonti di Gloria
Barry Lyndon
Anno: 1975
4,5
Barry Lyndon
Shining
Anno: 1980
4,5
Shining
Full Metal Jacket
Anno: 1987
4,6
Full Metal Jacket
Arancia meccanica
Anno: 1971
4,5
Arancia meccanica
2001: Odissea nello spazio
Anno: 1968
4,5
2001: Odissea nello spazio
Stanley Kubrick
Stanley Kubrick
