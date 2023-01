Cinque film in streaming che l'Oscar lo hanno sfiorato e forse lo avrebbero meritato...

News Cinema

Nella storia degli Academy Awards ci sono state alcune "sviste". I film in streaming che vi proponiamo rappresentano per noi quelle più evidenti.

Visto che il recente annuncio delle candidature agli Oscar 2023 ha scatenato il gioco cinefilo su chi pensiamo vincerà la statuetta e quale film invece la meriterebbe, vogliamo oggi proporvi un tuffi nel passato attraverso cinque film in streaming che furono candidati ma alla fine non trionfarono, quando lo avrebbero assolutamente meritato. Si tratta ovviamente di opinioni personali, che vi invitiamo a smentire nel caso non siate d’accordo. Che la battaglia cinefila abbia inizio! Buona lettura.

Cinque film in streaming che l’Oscar lo sfiorarono…quando lo avrebbero meritato!

L’esorcista

Toro scatenato

L’attimo fuggente

Quei Bravi ragazzi

Salvate il soldato Ryan

L’esorcista (1973)

L'Esorcista: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La stangata è un film estremamente divertente, ma se confrontato con il realismo disperato e soffocante del capolavoro di William Friedkin, c’è poco da dibattere a nostro avviso. L’esorcista scuote nel profondo, ci mostra l’irrazionalità del male in tutta la sua forza distruttrice, conquista con una progressione drammatica perfetta e una messa in scena di bellezza terrificante inaudita. Arrivarono due statuette tra cui quella per l’adattamento di William Peter Blatty, ma il film meritava senza dubbio di trionfare. Ellen Burstyn, Max von Sydow, Linda Blair da inchino. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Toro scatenato (1980)

Toro scatenato: Il trailer del film di Martin Scorsese

Anche in questo caso a vincere fu un ottimo dramma familiare quale Gente comune di Robert Redford, ma il cinema espressionistico sprigionato da Toro scatenato non gioca nella stessa categoria. Il bianco e nero, il montaggio, la forografia contrasta, Robert De Niro e Joe Pesci. Cos’altro doveva fare Martin Scorsese per trionfare? Le statuette come protagonista e per l’editing arrivano, ma non bastano a colmare la svista. E se vogliamo dirla tutta, anche The Elephant Man era un film migliore di Gente comune. ma tant’è…Disponibile su Apple Itunes.

L’attimo fuggente (1989)

L'attimo fuggente: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Uno dei lungometraggi più poetici e commoventi della storia del cinema, un Robin Williams in stato di grazia per una storia raccontata da Peter Weir con un candore e una dolcezza inimitabili. L’attimo fuggente è il dramma che ha segnato una generazione di spettatori, e con dovuta ragione. Oscar per la sceneggiatura originale, ma sconfitto nella categoria principale di A spasso con Daisy. Uno scherzo: a più di vent’anni di distanza ancora pensiamo si sia trattato di uno scherzo…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Quei Bravi ragazzi (1990)

Quei bravi ragazzi: Clip della versione rimasterizzata (1)

Kevin Costner con Balla coi lupi ha incarnato lo spirito ecologista e liberal americano del periodo, ed era quindi impossibile che perdesse con un film talmente robusto ed epico. Ma con Quei bravi ragazzi Martin Scorsese ha riscritto la storia del gangster-movie, ha sprigionato ancora una volta energia cinetica senza paragoni, ha costruito un mosaico visivo, sensoriale e umano di ammaliante potenza. Oscar a Joe Pesci come non protagonista. E basta. E BASTA! Incredibile…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW..

Salvate il soldato Ryan (1998)

Salvate il soldato Ryan: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Alla fine Shakespeare in Love trionfò, e permetteteci di dire che questo forse è lo scandalo più grande dei cinque presentati per la disparità artistica con Salvate il soldato Ryan. Solo con la sequenza iniziale dello sbarco in Normandia Steven Spielberg e Tom Hanks hanno portato il realismo nel cinema di guerra dove prima non si era mai visto. Un film durissimo, poderoso, disperato. Almeno è arrivato l’Oscar per la regia, ma troppo poco. Uno scandalo che racconta della potenza di chi l”oscar sapeva comprarselo…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.