Ciné 2024: Liam Neeson, Jude Law, Sean Penn e le altre star dei prossimi film Vertice 360

Una realtà nata da poco ma ambiziosa che dalla Spagna e Sud America è arrivata anche in Italia con l'intenzione di proporre film di alto livello commerciale, veri blockbuster indipendenti americani. A Ciné 2024 Vertice 360 ci racconta le proprie novità in arrivo al cinema.

Blockbuster dal panorama indipendente di Hollywood. Così definiscono il loro titolo tipico e ideale dalle parti di Vertice 360, distribuzione che dalla Spagna è arrivata in Italia con molte ambizioni, nonostante qualche ritardo nell'uscita dei titoli principali dovuta agli scioperi dello scorso anno. Un listino novità che per il secondo semestre 2024 e per il 2025 si annuncia nutrito e denso di titoli, con possibilità commerciali e star in primo piano. Da Jude Law e Alicia Vikander in Firebrand a Sean Penn in Asphalt City, entrambi titoli presentati a Cannes, passando per l'imminente L'ultima vendetta, con Liam Neeson e Kerry Condon, apprezzato allo scorso Festival di Venezia e in sala dal 17 luglio.

Abbiamo parlato della loro espansione e delle novità in arrivo in sala per Vertice 360 con Luigi Bosco, country manager, e Francesco Marchetti, Chief Marketing Advisor.