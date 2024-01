Cillian Murphy inaugura la Berlinale 2024

News Cinema

Il Festival di Berlino ha annunciato ufficialmente quale sarà il film che, il prossimo 15 febbraio, aprirà ufficialmente la sua 74esima edizione.

Si tratta di Small Things Like These, una co-produzione tra Irlanda e Belgio che vede protagonista Cillian Murphy, l'attore che ha interpretato Oppenheimer nell'omonimo film di Christopher Nolan che ha animato la stagione cinematografica passata e sta facendo incetta di premi in tutto il mondo.

Basato su un romanzo di Claire Keegan - la scrittrice irlandese le cui opere avevano già ispirato il film The Quiet Girl - che si intitola "Piccole cose da nulla", pubblicato in Italia da Einaudi e adattato da Enda Walsh, Small Things Like These è stato diretto da Tim Mielants, che già in passato aveva collaborato con Murphy nella terza stagione della popolare serie tv Peaky Blinders.

Belga, classe 1979, Mielants ha diretto anche episodi di serie come Tales From The Loop e The Terror, mentre al cinema ha formato titoli come WIL, De Patrick e The Responder. Assieme a Murphy del cast del film fanno parte Eileen Walsh, Michelle Fairley e Emily Watson.

Small Things Like These - che verrà presentato alla Berlinale 2024 in Concorso - è ambientato nel periodo di Natale del 1985, e racconta la storia di un uomo che è un padre devoto e un rispettato commerciante in carbone che scopre alcuni inquietanti segreto che riguardano il convento della sua città, e, anche, alcune scioccanti verità che lo riguardano personalmente.

Così Carlo Chatrian, direttore artistico della Berlinale (per l'ultimo anno), ha commentato ufficialmente la scelta di Small Things Like These come film d'apertura di questa edizione 2024, che noi di Comingsoon.it seguiremo quotidianamente con gli inviati Mauro Donzelli e Federico Gironi:

“Con Small Things Like These Tim Mielants raconta la storia di un uomo di poche parole ma che ha gli occhi bene aperti, chiari e limpidi come i cieli d'Irlanda. Già con The Quiet Girl avevamo avuto modo di verificare il talento di Claire Keegan nel raccontare personaggi piccoli e apparentemente semplici, rendendoli indimenticabili; qui la sua scrittura delicata, ricca eppure concretissima trova in Cilliam Murphy un grande interprete. Siamo certi che questa storia che mette insieme la necessità di essere gentili con i più deboli e la forza di volontà per opporsi alle ingiustizie, avrà la capacità di conquistare ogni spettatore. Siamo impazienti di lanciare questo film silenzioso ma eccezionale per l'inizio di Zeitgeist Irland 24, un anno di celebrazione della cultura irlandese in Germania.