Christopher Nolan vorrebbe anche Robert Downey Jr nel suo prossimo film

Dopo Oppenheimer, Christopher Nolan vorrebbe collaborare ancora una volta con Robert Downey Jr e coinvolgerlo nel suo film misterioso.

Christopher Nolan ha già avuto modo di lavorare con Robert Downey Jr sul set di Oppenheimer, la cui performance gli è valsa un Premio Oscar come migliore attore non protagonista. Soddisfatto di quella collaborazione, si vocifera che il regista sia interessato a coinvolgere l’attore anche nel suo prossimo, misterioso film. L’intenzione c’è, ma la fattibilità è tutt’altro paio di maniche, almeno stando a quanto riferito dallo scooper Daniel Richtman.

Christopher Nolan vorrebbe lavorare di nuovo con Robert Downey Jr nel suo prossimo film

Finora il film di Christopher Nolan ha soltanto comunicato chi ci sarà nel cast e l’elenco è particolarmente ricco di stelle hollywoodiane. Pur non avendo condiviso il titolo ufficiale o dettagli consistenti in merito alla trama, Nolan ha già presentato un importante biglietto da visita rivelando chi reciterà nella storia. Ad oggi, sappiamo che il cast include Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Charlize Theron, Robert Pattinson e Lupita Nyong’o. Il progetto avrebbe una sceneggiatura già pronta, realizzata proprio dal pugno di Christopher Nolan, e ha già fissato una data d’uscita per luglio 2026.

Pare che il cast abbia ancora qualche posto disponibile e che il regista desideri portare a bordo anche Robert Downey Jr. Come riporta Daniel Richtman, potrebbe non essere così semplice per via dell’agenda già ricca d’impegni dell’attore in questione che, non molto tempo fa, ha annunciato ufficialmente il suo ritorno nell’universo Marvel. Dimenticate Iron Man, perché avrà un personaggio tutto nuovo da interpretare: si tratta di Dottor Destino, nuovo villain in arrivo con Avengers: Doomsday. A detta del noto scooper, Downey Jr potrebbe persino apparire in tutte le scene del film in questione, di conseguenza avrebbe un ruolo di spicco che renderebbe la sua agenda ancor più fitta. A complicare ulteriormente le cose è la data d’uscita di entrambi i film fissata per il 2026. In ogni caso si tratta di voci di corridoio non confermate dai diretti interessati. Soltanto il tempo ci dirà se Robert Downey Jr si riunirà con Christopher Nolan per un altro, misterioso progetto cinematografico.