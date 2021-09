Christopher Nolan: tutte le ragioni per cui il film su Oppenheimer batterà bandiera Universal

News Cinema

Che cosa ha spinto Christopher Nolan ad abbandonare la Warner per il suo nuovo film, dedicato allo scienziato J. Robert Oppenheimer, a favore della Universal? Ecco tutte le motivazioni.

Ha fatto scalpore ieri la notizia che per il suo nuovo film sullo scienziato J. Robert Oppenheimer Christopher Nolan abbia deciso di abbandonare la Warner Bros. per passare alla Universal. Oggi veniamo a sapere che cosa precisamente avrebbe spinto il regista a cambiare bandiera dopo una collaborazione durata tanti anni. Sicuramente, come già vi abbiamo detto, dietro al comportamento di Nolan c'è il forte scontento per la decisione della Warner di distribuire tutti i film del 2021 su HBO Max. Ma le ragioni sono anche altre.

The Hollywood Reporter ci informa che a fare la corte a Christopher Nolan per la sua nuova opera sono state anche la Paramount, la Sony e la Apple, ma che nessuno dei tre studi avrebbe accontentato in toto le richieste dell'autore di Interstellar. Ma che cosa desiderava Nolan? Una percentuale sull'incasso del film fin dal primo giorno, la promessa che lo studio in questione non avrebbe fatto uscire nessun titolo nelle tre settimane antecedenti e nelle tre successive al debutto del suo film al cinema e la promessa di mantenere il film in cartellone per 100 giorni (alcuni parlano di 130).

Sembra che la Apple si sia opposta a quest'ultima richiesta, che la Paramount sia uscita di scena quasi subito e che siano rimaste in gara per un po’ la Sony e la Universal, che alla fine ha avuto la meglio.

Il film su J. Robert Oppenheimer sarà in scala ridotta rispetto a Tenet. Avrà infatti un budget di 100 milioni di dollari e verrà girato all'inizio del 2022 per un'uscita in sala nel 2023 o 2024. Il regista tornerà agli anni '40 e narrerà lo sviluppo della bomba atomica nella Seconda Guerra Mondiale, a cui contribuì Oppenheimer. A interpretare il personaggio sarà Cillian Murphy, che è già stato diretto da Nolan in Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro, Inception, Il Cavaliere Oscuro: Il ritorno e Dunkirk.