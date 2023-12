Christopher Nolan: "Lo stato del cinema? Va alla grande, basandomi sulla mia esperienza!"

News Cinema

Reduce dal successo del suo pur difficile Oppenheimer, che ha portato a casa quasi 1 miliardo di dollari nel mondo, Christopher Nolan risponde con ironia a chi gli domandi lo stato attuale del mercato cinematografico.

In effetti non molti avrebbero scommesso sui 952 milioni di dollari d'incasso per Oppenheimer, un film sulla carta non di certo facile e come si diceva una volta "di cassetta". Interpellato da Empire, il suo autore Christopher Nolan se la ride, perché due-tre anni fa arrivò a divorziare dalla Warner Bros. per la Universal, solo per sottolineare quale errore fosse a suo parere in quel momento puntare tutto sullo streaming, per il panico da pandemia. Se consideriamo gli oltre 30 milioni di euro qui da noi per C'è ancora domani di e con Paola Cortellesi, la fiducia che mostra Nolan non sembra qualcosa di lontano e inarrivabile. Leggi anche Christopher Nolan: i blockbuster sono il male del cinema? "Ci vuole equilibrio"

Christopher Nolan: "Vedo che la gente ritorna al cinema"