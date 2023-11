Christopher Nolan: i blockbuster sono il male del cinema? "Ci vuole equilibrio"

News Cinema

A volte un dibattito s'infiamma così tanto, che tocca a una mente un po' razionale analizzare la situazione: Christopher Nolan non odia blockbuster e cinecomic come Martin Scorsese, anche se fa notare un fattore da non dimenticare.

L'opinione assai negativa di Martin Scorsese su blockbuster e cinecomic la conosciamo bene, ma il suo collega Christopher Nolan, che peraltro ha trasformato in blockbuster un film che sulla carta non lo era come Oppenheimer, ha un'opinione diversa: in un'intervista all'Associated Press ha spiegato il suo punto di vista sulla salute di un ecosistema, che però non si deve negare l'originalità.

Christopher Nolan: "Un ecosistema si basa sull'equilibrio"

Oppenheimer, per quanto sia un film su una storia vera, non privo di cupezza e molto parlato, ha portato a casa numeri da blockbuster al boxoffice: 950.550.000 dollari (fonte Boxofficemojo), per un budget di 100. Christopher Nolan si mantiene da sempre in equilibrio magico tra autorialità, budget sostenuti e apprezzamento del pubblico, né indie con pochi soldi, né ingranaggio del sistema hollywoodiano senza autori. Forse proprio da questo prezioso punto di vista, non se la sente di attaccare i blockbuster in generale e i cinecomic (sembra che quest'ultimo fenomeno stia comunque scemando negli ultimi mesi). Ecco le sue esatte parole, abbastanza scontate, ma nell'internet della faziosità a volte non fa male ribadire anche l'ovvio.

C'è sempre stato a Hollywood un equilibrio, ci sono i titoli comprovati che possano assicurare un ritorno economico e ridare alla gente quello che ha già mostrato di volere. Una buona parte dell'economia di Hollywood ha sempre funzionato così, e quei soldi consentono a un sacco di altri tipi di film di essere realizzati e distribuiti. [...] Ma non deve mai mancare il rispetto per il desiderio del pubblico di vedere qualcosa di nuovo. Una delle emozioni più grandi nell'andare al cinema è, francamente, vedere il trailer di un film di cui non hai mai sentito parlare, o un tipo di film che non hai mai visto, o che da tempo non rivedi. Qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco. Il sistema hollywoodiano per essere in salute deve avere un equilibrio tra le due cose, è sempre stato così.