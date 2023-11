Christopher Nolan dopo Oppenheimer: "La gente cerca cose che non ha mai visto prima"

News Cinema

Christopher Nolan, reduce dal trionfo al boxoffice di Oppenheimer, ha spiegato a Variety quale sia la strategia per un film di successo: non c'è. Ogni volta è una scommessa, però una cosa gli sembra certa: il pubblico cerca novità.

Variety ha chiacchierato con Christopher Nolan, trionfatore nell'estate di Barbenheimer, col suo Oppenheimer foriero di ben 948.740.000 dollari al boxoffice per 100 milioni di costo. Un biopic sulla carta difficile, però visto da milioni di spettatori: qual è il segreto per un film di successo? Nolan è troppo intelligente per dire che esista, però ha qualche considerazione da fare sul suo mestiere e su quello che gli sembra oggi l'atteggiamento generale del pubblico. Leggi anche Christopher Nolan: "Il biopic è un genere inutile, Oppenheimer non è un film biografico"

Christopher Nolan: il segreto del successo per un film? Centrare un bersaglio mobile

Dopo Oppenheimer, un regista come Christopher Nolan non cade nella tentazione di conoscere il segreto del successo, anche se raramente i suoi lungometraggi, pure autoriali, hanno deluso nel rapporto costi/ricavi, senza nemmeno scomodare i grandissimi numeri della trilogia del Cavaliere Oscuro. Solo Tenet ha avuto problemi al botteghino, nell'annus horribilis 2020, ma per il resto le sue scommesse sembrano sempre pagare, nel sostegno perenne della sala cinematografica e del cinema in generale, con un passionale attaccamento alla pellicola (meglio se 70mm / IMAX). Inutile però chiedergli quale sia questo segreto. Nolan, oltre a dichiarare "acqua passata" gli screzi con la Warner di qualche anno fa (Oppenheimer è Universal), dichiarandosi pronto a collaborare ancora con la major, ha dichiarato:

Con alcuni film, le tempistiche diventano perfette, in un modo che nemmeno tu avresti mai potuto prevedere. Quando cominci a lavorare su un film, mancano due o tre anni dalla data d'uscita, in pratica cerchi di centrare un bersaglio mobile, cioè l'interesse del pubblico. Ma a volte cogli l'onda e la storia che stai raccontando è quella che la gente aspetta. [...] È chiaro dal boxoffice che il pubblico cerca cose che non ha mai visto prima. Siamo usciti da un periodo in cui era meravigliosamente rassicurante per gli executive degli studios pensare che i loro marchi potessero andare avanti così all'infinito, con un successo prevedibile. Ma non potete negare che chi va al cinema ha desiderio di novità.