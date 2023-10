Christopher Nolan: "Il biopic è un genere inutile, Oppenheimer non è un film biografico"

News Cinema

Reduce dal successo del suo Oppenheimer, si pensa che Christopher Nolan abbia qualcosa da dire sul genere del film biografico: ce l'ha... e non gli piace. Né per lui Oppenheimer è un vero biopic.

Sembrerebbe ovvio che un regista come Christopher Nolan, reduce da un possente successo di critica e pubblico come Oppenheimer, decantasse le lodi del biopic, il genere del film biografico. Il pubblico di una sua recente conferenza alla City University of New York, come racconta Variety, è invece rimasto scottato dall'usuale intelligenza di Nolan, che non solo ha sparato a zero sul "genere" ma ha anche negato che Oppenheimer vi si possa ascrivere. Leggi anche Barbenheimer per Martin Scorsese è stata "la tempesta perfetta"

"Il biopic non funziona sul piano drammatico", parola di Christopher Nolan

27.820.000 euro d'incasso solo in Italia, 946.910.500 dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget sui 100: il successo esplosivo di un film pure complesso come Oppenheimer sembrerebbe suggerire che il genere del biopic, il film biografico, sia di grande interesse per il pubblico. Christopher Nolan però non perde tempo a riflettere sulla cosa, perché ha idee già molto chiare sulla questione. Il biopic non serve a nulla.

C'è una tendenza nelle biografie post-freudiane ad attribuire le caratteristiche di una persona alla genetica. È una visione molto riduttiva dell'essere umano. [...] Se scrivi un libro di 500 o 1000 pagine, trovi un modo di bilanciare quell'aspetto con la loro individualità e le loro esperienze. Ma quando comprimi tutto al necessario, nella semplicità di una sceneggiatura, è incredibilmente riduttivo. [...]

È lì che l'idea del biopic non ti aiuta, proprio come genere. Non è un genere utile, a me piacciono i generi utili. [In Oppenheimer] il Manhattan Project è raccontato come un film di rapina, poi le udienze rientrano nel dramma processuale. È molto utile guardare alle convenzioni di quei generi, al modo in cui possono coinvolgere, permettendomi di comunicare col pubblico. [...]

Un film che è un biopic non funziona sul piano drammatico. Lawrence d'Arabia non è un biopic. Quarto potere non è un biopic. È un film d'avventura, sulla vita di qualcuno. Non è un genere utile, così come non è utile il dramma, non ti dà nulla a cui aggrapparti.