Christian Bale di nuovo Batman? A una sola condizione

Christian Bale, tra poco sui nostri schermi in Thor: Love and Thunder, ha la risposta pronta per chi gli domanda se interpreterebbe ancora Batman / Bruce Wayne...

In tempi di revival, con Michael Keaton e Ben Affleck pronti a ricomparire come Batman in The Flash e anche altrove, Christian Bale, interprete per Nolan di Bruce Wayne nella trilogia del Cavaliere Oscuro, non si era pronunciato sulle possibilità di una reunion. Impegnato con la promozione di Thor: Love and Thunder, in uscita il 6 luglio al cinema, dove interpreta il cattivo Gorr, Bale ha risposto all'eventualità di una proposta del genere... Leggi anche Thor Love and Thunder, Christian Bale è Gorr: "cercavano un tizio antipatico, solitario e inquietante e hanno pensato a me"

Un altro Batman per Christian Bale? A una sola condizione

Attivo negli ultimi giorni nella promozione di Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, dove interpreta il villain Gorr il Macellatore di Dei, Christian Bale non ha potuto eludere la fatale domanda: con Ben Affleck che riapparirà come Batman / Bruce Wayne in The Flash, con Michael Keaton che addirittura sarà sia in The Flash sia in Batgirl nel ruolo che rivestì tra gli anni Ottanta e Novanta, cosa spingerebbe anche lui ad accettare un ritorno? Batman Begins, Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno di Christopher Nolan sono stati esempi di blockbuster d'autore molto amati, dopotutto. Parlando con Screenrant, Bale aveva evidentemente la risposta pronta (strategia saggia), perché è stato molto chiaro...

Nessuno me l'ha mai menzionato finora. Nessuno l'ha tirato fuori. A volte la gente mi dice: "Oh, ho sentito che ti hanno offerto questa cosa!" E io: "Mi giunge nuova, nessuno mi ha mai detto nulla!" [...] Avevo un patto con Christopher Nolan. Ci dicemmo: "Senti, facciamo tre film, se saremo tanto fortunati che ce li faranno fare. Poi leviamo il disturbo. Non ci tratteniamo." Per come la vedo io, se Chris Nolan dicesse a se stesso "Sai che c'è, ho un'altra storia da raccontare" e se volesse raccontarla con me, io ci starei.