Thor Love and Thunder, Christian Bale è Gorr: "cercavano un tizio antipatico, solitario e inquietante e hanno pensato a me"

Interviste Cinema

Il grande attore Christian Bale in Thor: Love and Thunder è Gorr, il Macellatore di Dei, un personaggio interessante e sfaccettato di cattivo di cui ci ha parlato, con molto spirito, nella conferenza stampa mondiale.

Il momento tanto atteso dai fan del MCU sta per arrivare: Thor: Love and Thunder, questo oggetto misterioso che è il quarto film – e il secondo diretto da Taika Waititi – dedicato al personaggio del dio asgardiano, uscirà nei cinema il 6 luglio. Intanto, è stato presentato in anteprima in America e alla critica internazionale e anche se non possiamo ancora entrare nel merito, ne hanno parlato senza spoiler il regista, i protagonisti e il boss dei Marvel Studios Kevin Feige nel corso di una conferenza stampa mondiale. Tra le presenze più attese c'erano anche quella di Christian Bale, attore premio Oscar e pluricandidato, famoso per le sue trasformazioni fisiche e psicologiche, che per la prima volta interpreta un cattivo della Marvel, anzi, un supervillain, nientemeno che Gorr, il Macellatore di Dei, la cui missione è quella di sterminare tutte le divinità. Baffuto e barbuto, burbero all'apparenza, Bale si rivela in realtà brillante e spiritoso, e ci apre inediti spiragli sul film e sulla sua performance.

Christian Bale è/e Gorr

Quando gli viene chiesto come si è trovato a interpretare Gorr, di fatto la sua prima volta con un personaggio del genere, Christian Bale risponde:

"Penso che per Gorr cercassero un attore agli antipodi di Chris, ovvero una persona non simpatica, un po' solitaria, inquietante, uno con cui nessuno vuole stare e di cui nessuno vuol vedere il culo. E penso che Kevin abbia detto “Ce l'ho! È Christian!”, e così è andata. Diciamolo, c'è un grande piacere nel fare un cattivo, è molto più facile interpretarlo rispetto a un eroe, Chris ha avuto un compito molto più difficile. Tutti siamo affascinati dai cattivi e poi la bellezza della cosa è che Taika sa renderlo al tempo stesso spassoso e davvero commovente nella storia. E poi, non vorrei spingermi troppo oltre dicendo che si prova simpatia per lui. ma sicuramente in un certo senso si comprende, forse, perché quest'uomo prenda delle decisioni terribili. È un mostro, un macellaio, ma in un certo senso si può capire perché sia diventato tale".

Da quello che sappiamo di Taika Waititi e che hanno raccontato gli altri attori, i suoi sono set su cui si improvvisa parecchio e anche un po' matti. Com'è stato lavorare in quelle condizioni per un attore come lui?

"Non è stata la prima volta, ho lavorato con molti registi che amano l'improvvisazione, prima si fa quello che è scritto poi si vede se si può aggiungere qualcosa. Le emozioni vengono facilmente con Taika, che mette di continuo musica in sottofondo sul set, una cosa fantastica. Arrivavo sul set dove si sentiva molto spesso “Tubular Bells”, una delle sue preferite, e poi Kate Bush, per cui lo ringrazio moltissimo, ma poi ho scoperto anche Bruce Haack, che si costruisce i suoi sintetizzatori ed ha una sensibilità molto alla Gorr, che viene dagli anni Settanta. Tutto questo è stato molto utile e molto divertente, commedia e tragedia che vanno mano nella mano".

A proposito di Kate Bush (che sta conoscendo un grosso revival, anche grazie al boom di "Running Up The Hill" in Stranger Things), torniamo a parlare della danza che secondo alcuni Bale e Waititi avrebbero fatto fare al personaggio. Ma, ahimé, non la vedremo mai. Questa è la (triste) verità:

"Non abbiamo tagliato la sequenza della danza, l'abbiamo solo progettata, ne abbiamo parlato, forse solo sussurrato io e Taika. Ma non abbiamo trovato mezza giornata per poter fare una danza di Gorr. Siamo entrambi ammiratori di Kate Bush e sarebbe stata molto bizzarra. Ma è rimasta nelle nostre teste. Penso che ci siamo resi conto che probabilmente non sarebbe mai stata inserita nel montaggio finale".

Tessa Thompson suggerisce che la potrebbe fare sul momento e Taika Waititi risponde “forse nei week-end” ma è un vero peccato sapere che non esiste. Ci fa comunque piacere che un attore serio come Christian Bale si sia trovato in perfetta sintonia col mondo colorato e folle del Thor di Waititi, di cui poi ci parleranno oltre a lui, anche Chris Hemsworth, gli altri interpreti e Kevin Feige. Dopo aver dato agli artisti del make-up il giusto credito per il trucco (4 ore per applicarlo ogni giorno) che lo ha trasformato, sostenendo che il loro lavoro vale quanto la sua performance nel dare vita a Gorr, si aggancia a una risposta data da Natalie Portman sull'essere supereroi. La conferenza si è tenuta il giorno stesso in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha di fatto abolito il diritto di aborto, delegando agli Stati e non al governo centrale la sua applicazione. Da sempre impegnato per i diritti civili, Christian Bale chiude così: "Parlando di supereroi, posso aggiungere una cosa? A proposito a quello che fatto oggi la Corte Suprema, noi abbiamo un superpotere: quello di andare a votare".

Thor: Love and Thunder si avvicina e ci aspetta dal 6 luglio al cinema.