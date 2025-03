Chloë Grace Moretz nel nuovo film di serial killer della regista di Piggy, The Edge of Normal

News Cinema

Carlota Pereda, regista spagnola rivelatasi con l'horror Piggy, debutta nel cinema in inglese col film di serial killer The Edge of Normal, protagonista Chloë Grace Moretz.

Non sappiamo quanti in Italia abbiano visto Piggy (qua la nostra recensione), l'interessante esordio alla regia della spagnola Carlota Pereda, tratto dal suo cortometraggio Cerdita. Evidentemente però il suo talento per il cinema di genere non è passato inosservato, visto che si prepara adesso a debuttare con un film di serial killer nel cinema in lingua inglese, dove reciterà Chloë Grace Moretz (anche lei non certo nuova al genere, visto che ha interpretato i remake di Carrie e Suspiria, il nuovo Amityville Horror, nonché Lasciami entrare e Dark Shadows). Ma vediamo di scoprire di più su questo nuovo film che si intitola The Edge of Normal.

The Edge of Normal, il nuovo film di Carlota Pereda con Chloë Grace Moretz

II nuovo film di Carlota Pereda con Moretz, The Edge of Normal, è tratto dal romanzo omonimo di Carla Norton del 2013, adattato per il cinema da Matt Venne, con revisioni di Lori Evans Taylor. La storia è quella di una ragazza, Reeve LeClaire (Moretz) ancora perseguitata dai ricordi di quando è stata prigioniera da adolescente di un sadico. Quando il suo psichiatra le chiede di aiutare una giovane sopravvissuta ad una simile esperienza, lei viene coinvolta in un agghiacciante gioco del gatto col topo, che minaccia di riportarla nell'incubo da cui è fuggita a malapena. Le riprese di The Edge of Normal inizieranno questa primavera.