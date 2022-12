Chiara: una clip del film di Susanna Nicchiarelli in anteprima esclusiva

News Cinema

Margherita Mazzucco e Andrea Carpenzano interpretano, rispettivamente, Santa Chiara e San Francesco in questo film che chiude la trilogia al femminile della regista romana, iniziata con Nico, 1988 e proseguita con Miss Marx. Chiara è al cinema dal 7 dicembre con 01 Distribution.

Dopo la proiezione speciale che si è tenuta il 1° a Assisi, promossa dal Comune di Assisi e dalla Provincia Serafica di San Francesco d'Assisi, in collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo, alla presenza delle istituzioni civili e religiose della città, arriva nelle sale di tutta Italia mercoledì 7 dicembre Chiara, il nuovo film diretto da Susanna Nicchiarelli.

Dopo aver raccontato coi suoi ultimi lavori la leggendaria cantante dei Velvet Underground Christa Päffgen in Nico, 1988, e Eleanor Marx, figlia di Karl, in Miss Marx, la regista romana torna nuovamente a tratteggiare un ritratto di donne forti e rivoluzionarie, concentrando questa volta la sua attenzione questa sulla figura di Santa Chiara di Assisi, la religiosa che fu a lungo al fianco di San Francesco e che divenne fondatrice dell'ordine delle Clarisse,

Nel film, di cui vi mostriamo di seguito una clip video in anteprima esclusiva per Comingsoon.it, Chiara è interpretata da Margherita Mazzucco, mentre Andrea Carpenzano è Francesco. Nel cast anche Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani, Flaminia Mancin, Valentino Campitelli, Paolo Briguglia e Luigi Lo Cascio, che appare nei panni di Papa Gregorio IX.



Chiara: Una Clip Ufficiale del Film in anteprima esclusiva - HD

Ecco il trailer ufficiale di Chiara:

Chiara: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Assisi, 1211.

Chiara ha diciotto anni, e una notte scappa dalla casa paterna per raggiungere il suo amico Francesco. Da quel momento la sua vita cambia per sempre. Non si piegherà alla violenza dei famigliari, e si opporrà persino al Papa: lotterà con tutto il suo carisma per sé e per le donne che si uniranno a lei, per vedere realizzato il suo sogno di libertà.

La storia di una santa. La storia di una ragazza e della sua rivoluzione.

Ha dichiarato la regista:

"La storia di Chiara e Francesco è entusiasmante. Riscoprire la dimensione politica, oltre che spirituale, della “radicalità” delle loro vite – la povertà; la scelta di condurre un’esistenza sempre dalla parte degli ultimi, ai margini di una società ingiusta; il sogno di una vita di comunità senza gerarchie e meccanismi di potere – significa riflettere sull’impatto che il francescanesimo ha avuto sul pensiero laico, interrogandosi con rispetto sul mistero della trascendenza. La vita di Chiara, meno conosciuta di quella di Francesco, ci restituisce l’energia del rinnovamento, l’entusiasmo contagioso della gioventù, ma anche la drammaticità che qualunque rivoluzione degna di questo nome porta con sé".