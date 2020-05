Chi ha incastrato Babbo Natale, nuovo film di Siani, slitta a fine 2021

News Cinema

Il ritorno di Alessandro Siani, in coppia con Christian De Sica, rinviato da Vision di un anno.

La situazione dell’esercizio cinematografico è ancora molto confusa. Nel nostro paese, ma anche in tutto il mondo colpito dalla pandemia di Covid-19. Difficile immaginare una riapertura delle sale al coperto prima degli ultimi mesi del 2020, anche per questo speriamo da tempo che si pensi a un serio piano di apertura nei mesi caldi di arene estive in tutto il paese. Arriva ora la notizia di un rinvio anche per il nostro cinema, quello di Chi ha incastrato Babbo Natale, nuovo film di uno dei re del botteghino nostrano, Alessandro Siani.

Previsto per le festività di fine 2020, uscirà in realtà a fine 2021, distribuito sempre da Vision. Evidenti le difficoltà nel produrlo, quando i set saranno di nuovo aperti in tutta sicurezza, non prima di alcune settimane, nonostante il via libero di alcune regioni. Non solo, sono previsti anche molti effetti digitali che richiederanno una post-produzione particolarmente elaborata.

Un film sicuramente fra i più attesi dopo la ripartenza, alla luce degli incassi del comico napoletano e degli ottimi risultati in termini di ascolto, a Pasqua, sugli schermi di Sky Cinema, per Il suo Il giorno più bello del mondo.

Chi ha incastrato Babbo Natale sarà un progetto molto ambizioso, in cui Siani sarà al fianco di un’istituzione della comicità natalizia come Christian De Sica. A questo punto la speranza è che il film possa essere uno dei grandi successi a segnare il ritorno alla normalità dei cinema italiani post pandemia.