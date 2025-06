Celeste Dalla Porta si racconta al BCT Festival di Benevento 2025: "Sto vivendo un momento molto felice"

News Cinema

Celeste Dalla Porta è stata ospite della prima serata della nona edizione del BCT Festival di Benevento. Reduce dal successo di Pathenope, l'attrice si è raccontata ai nostri microfoni

Celeste Dalla Porta arriva al BCT Festival del cinema e della televisione di Benevento ammantata in un abito nero lungo, ma con una tale luminosità nello sguardo che quando si siede di fronte a noi abbiamo l'impressione di avere di fronte di fronte non l'attrice, ma Parthenope Di Sangro, protagonista di Parthenope, il film di Paolo Sorrentino che l'ha resa una celebrità. Ma ci sono in lei anche echi della felliniana Anita Ekberg in cui si è trasformata per il videoclip di Incoscienti Giovani di Achille Lauro.

Celeste Dalla Porta al BCT Festival del cinema e della televisione di Benevento: "Sto vivendo un periodo felice e una grande libertà"

Una commistione di cinema e musica che rispecchia anche la sua presenza alla prima serata del BCT Festival del cinema e della televisione di Benevento, martedì 24 giugno, dove l'attrice ha introdotto l'evento The Music of Legends accompagnando l'Orchestra Filarmonica di Benevento con la sua voce narrante.

Ed è proprio dall'unione, nella sua vita, di cinema e musica che inizia l'incontro con noi giornalisti: "Sicuramente l'evento di questa sera è molto emozionante, intanto per il luogo in cui avviene, questo anfiteatro romano che è una meraviglia, sia di giorno che di sera. Ma è emozionante anche per la possibilità di collaborare con una grande orchestra. Per me è un onore, sia perché celebriamo il lavoro di questi artisti, sia perché posso partecipare a questo sogno. Mi sento emozionata e fortunata nel poter presentare questa serata e partecipare a questo sogno".

Celeste Dalla Porta e Parthenope: "Questo film mi ha dato una grande libertà"

Parthenope è stata presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024 e da allora è trascorso più di un anno, durante il quale la pellicola scritta e diretta da Paolo Sorrentino ha ricevuto il plauso della critica e la stessa Celeste Dalla Porta è stata acclamata come stella nascente del cinema italiano. Per il ruolo della bella e misteriosa Parthenope, l'attrice ha ricevuto una candidatura ai David di Donatello 2025 come Miglior attrice protagonista e la sua vita è certamente cambiata, come ci racconta: "Dalla presentazione del film è trascorso poco più di un anno e da una parte mi sembra che siano trascorsi dieci anni, mentre dall'altra mi sembra che sia accaduto solo ieri. Ciò che cambia è sicuramente la mia percezione del film, di tutto questo periodo, della possibilità di essere qui e partecipare a serate come queste. Tutto questo mi porta a pensare che è finito un periodo, ma ne sta iniziando un altro...Quando ho girato Parthenope ero talmente felice ed emozionata, certo anche impaurita, e per trattenere le emozioni e concentrarmi ho deciso di "tapparmi il naso e tuffarmi", per non farmi prendere dalle emozioni, ma dopo che il film è finito è naturale che tutte le emozioni, belle o brutte, escano fuori. Questo accade quando si vivono grandi emozioni per un progetto a cui si tiene. Ora non sento paura (per il futuro ndr), sento una grande libertà, questo film mi ha dato delle certezze, mi ha dato la possibilità di aprirmi varie strade. Ora, sono in un momento molto felice, porterò ancora in giro Parthenope per altri Festival, perciò, sì, sono felice"

Celeste Dalla Porta e l'amore per la musica: dal videoclip con Achille Lauro al sogno di recitare in un musical

Sulla partecipazione al videoclip di Incoscienti Giovani di Achille Lauro, nel quale i due artisti hanno ricreato la famosa scena della Fontana di Trevi de La dolce vita di Federico Fellini, con Celeste Dalla Porta nel ruolo di una nuova Anita Ekberg, l'attrice ha dichiarato che è stata una sorpresa essere chiamata per recitare nel videoclip di Achille Lauro, oltre che una grande emozione: "Sono una grande fan dei videoclip, ne ho girati tanti anche per alcuni amici, sono felice di poter accostare la mia immagine alla musica. Poi Achille Lauro è un artista che stimo moltissimo e Incoscienti Giovani è una canzone che trovo bellissima. Per non parlare poi dei dettagli felliniani e della commistione con il cinema. Anche poter entrare simbolicamente nella Fontana di Trevi è stato meraviglioso".

Non possiamo non chiederle, visto che ha dichiarato che le piace l'idea dell'unione tra cinema e musica, se in un futuro le piacerebbe recitare in un musical e se ha un ruolo in un film musicale che le piacerebbe interpretare: "Sì, amo quando musica e cinema si uniscono - come anche per l'evento di questa sera- e il musical è un arte che ho sempre trovato affascinante. Sì, mi piacerebbe recitare in un muscial, ma non saprei dire un se c'è un ruolo in cui vorrei recitare, perché i musical che amo sono così perfetti che pensare di rifarli mi sembrerebbe un crimine. Forse, direi West Side Story e, perché no, anche un ruolo secondario in Grease, questo mi piacerebbe. Non mi definisco una ballerina o una cantante, ma sono sicuramente un'amante di queste arti".

Celeste Dalla Porta al BCT Festival 2025: "Napoli è la mia città ideale"

Nel corso della chiacchierata, Celeste Dalla Porta rivela anche che rapporto ha con Napoli, città che ama e nella quale ha girato Parthenope, anche se - ammette - di non averla conosciuta quanto vorrebbe: "Non posso dire di averla vissuta, rimane la mia città sogno ideale, a cui sono legata artisticamente". Su ciò che l'ha spinta verso il mondo della recitazione, l'attrice ammette che fin da piccola ha sentito un forte interesse per questo mondo: "Quando sei piccolo pensi che puoi fare qualsiasi cosa, poi guardi un film e vedi questi personaggi femminili forti e scopri che sono recitati dalle attrici ed è qualcosa di meraviglioso. Come quei sogni che alla fine diventano realtà".

Un'ultima domanda sul mestiere di attrice e che arriva direttamente da una battuta di Parthenope: nel film l'agente Flora Malva (Isabella Ferrari) rivela alla protagonista che per essere una star del cinema c'è bisogno dell'insolenza, ma è davvero così? "Se serve l'insolenza in questo lavoro? Dipende, non credo serva sempre".