Cattivissimo Me 4, i poteri dei Mega Minions, il regista: "Abbiamo pensato ai Fantastici 4"

News Cinema

In Cattivissimo Me 4, dal 21 agosto nei nostri cinema, i Minion vengono sottoposti a un trattamento potenziante, che li trasforma in supereroi. Ma da questi superpoteri non derivano grandi responsabilità, solo spettacolari disastri!

Il 21 agosto sarà al cinema Cattivissimo Me 4, che debutta invece questo weekend negli USA: chiacchierando con Entertainment Weekly, il suo regista Chris Renaud ha voluto spiegare da dove arrivino le spassose mutazioni dei Minion che abbiamo ammirato nei trailer, evidente omaggio al genere cinecomic... e a un team di supereroi in particolare. Naturalmente, l'eroismo dei piccoli esseri gialli non è proprio quello marveliano, ma nessuno è perfetto! Banana! Leggi anche Cattivissimo Me 4, si prevede una partenza mondiale da 200 milioni di dollari

Cattivissimo Me 4 e l'omaggio ai Fantastici 4

D'altronde ha senso: dovremo attendere il 25 luglio 2025 per vedere in sala il nuovo Fantastici 4, quindi nel frattempo ci consoliamo coi Minion, che in Cattivissimo Me 4 sono sottoposti a una "cura" speciale per trasformarli in superagenti. I grandi poteri ce li hanno, le grandi responsabilità meno, quindi il regista Chris Renaud e il team dell'Illumination si sono davvero divertiti a esplorare tutte le potenzialità comiche delle modifiche apportate a quei piccoli corpi! C'è da notare che questo film non è un Minions 3, quindi non c'era molto spazio per concentrarsi su di loro, perché bisognava seguire la lotta di Gru e famiglia contro il supercattivo Maxime Le Mal. Era quindi necessario spremere ancora meglio i minuti a disposizione. Renaud, che torna alla regia dopo aver diretto i primi due capitoli del fortunato franchise Universal, spiega che avevano bisogno di massimizzare la loro comicità, perciò...

Abbiamo pensato di farli lavorare per la Lega Anti Cattivi, dar loro la possibilità di essere agenti, trovavamo l'idea buffa. [...] Per quanto mi riguarda, stavo decisamente pensando a poteri semplici, molto visivi, facili da capire. Abbiamo parlato di un sacco di cose, ma tenendo presente il tempo su schermo che avevamo, e che non era tanto, abbiamo cercato dei poteri archetipici, sullo stile di quelli dei Fantastici 4. [...] I loro poteri non sono esattamente gli stessi, ma facendo il paragone mi piace dire che anche i poteri dei Fantastici 4 sono leggermente goffi. La Donna Invisibile, il tizo che va a fuoco, quell di roccia, c'è un non so che. Funziona alla grande nei fumetti, ma la sensibilità visiva di quei poteri si prestava davvero bene ai Minion. [...] C'è il Minion che si allunga, e quello è Tim, il nostro allampanato, ha senso per lui. E poi ovviamente c'è Mel con i poteri del raggio laser, lui ha un occhio solo e un occhialone, che si estende. Insomma, abbiamo guardato al design dei Minion normali, per capire come potesse portarci ai loro superpoteri.