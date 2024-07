Cattivissimo Me 4, si prevede una partenza mondiale da 200 milioni di dollari

News Cinema

Quando Cattivissimo Me 4 arriverà nei nostri cinema dal 21 agosto, sarà già nelle sale del mondo e in quelle americane da oltre un mese. Alla vigilia dell'esordio USA, si parla di numeri importanti al boxoffice.

Anche se non vedremo Cattivissimo Me 4 nei cinema italiani prima del 21 agosto, distribuito da Universal e come sempre realizzato dall'infaticabile Illumination, negli USA esce già oggi 3 luglio, in tempo per il lucrativo weeked dell'Independence Day, mentre in alcuni paesi del mondo come l'Australia è già uscito una settimana fa. Gli analisti (via Variety) comiciano a elaborare previsioni felici al boxoffice, sulla scia di un'estate animata più che esplosa grazie a Inside Out 2, che ne frattempo qui da noi è arrivato a 32.040.000 euro (fonte Cinetel).



Cattivissimo Me 4: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Cattivissimo Me 4, incasserà già 200 milioni di dollari al primo weekend americano?

Gli analisti suppongono che il primo weekend al boxoffice americano, allungato sui cinque giorni per via della ricorrenza del 4 luglio, porterà Cattivissimo Me 4 a un incasso tra i 100 e i 125 milioni di dollari: perderà quindi il confronto diretto col debutto potente di Inside Out 2 da 154 milioni in tre giorni, ma ciò non significa che le previsioni per il ritorno di Gru e dei Minion non siano assolutamente rosee. Ricordando che il team Universal / Illumination lavora su budget in media dimezzati rispetto a quelli Disney / Pixar (100 contro 200 milioni di dollari, a spanne), Cattivissimo Me 4 ha già totalizzato in mercati secondari 25 milioni di dollari, per esempio in Australia, Nuova Zelanda, Portogallo o Cile, dove ha fatto la sua apparizione la settimana scorsa. Il record personale da battere per questa saga appartiene a Cattivissimo Me 3 (2017), che portò a casa 1.035.000.000 dollari nel mondo (18.000.000 euro in Italia). Se volessimo essere meno stretti e concentrarci sugli irresistibili esseri gialli, la vetta sarebbe lo spin-off Minions (2015), col suo 1.160.000.000 dollari (23.434.200 euro da noi). Ci sembrano traguardi a portata, indipendentemente dall'effetto psicologico che può avere il confronto diretto con la Pixar in grande spolvero di Inside Out 2. Tra i due litiganti, gli esercenti godono a prescindere.

Cattivissimo Me 4 di Chris Renaud vedrà Gru (voce di Max Giusti), ora agente dell'Anti-Villain League insieme a sua moglie Lucy (Carolina Benvenga), neopapà dell'appena nato Gru jr., trascinare tutta la famiglia (comprese Margo, Edith e Agnes e ovviamente i Minion) a sfidare il supercattivo Maxime Le Mal (Stefano Accorsi).