Cattivissimo Me 4: ecco il primo trailer in italiano del nuovo film d'animazione col ritorno di Gru!

Prosegue la serie di grande successo della Illumination Entertainment con Cattivissimo Me 4. Di nuovo assoluto protagonista, Gru diventa papà di un bambino, ma i suoi nemici sono sempre in agguato. Ecco il primo trailer ufficiale in italiano del film, in uscita ad agosto 2024.

Ritornerà presto sul grande schermo in un film tutto suo, dopo 7 anni di assenza (se si eccettuano i film dei Minions) il supervillain tenerone Gru, in Cattivissimo Me 4, nuovo capitolo di una saga che coi relativi spin-off non manca di divertire grandi e piccini. Dopo averci raccontato nel 2022 in Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo le prime avventure del protagonista, e come, da bambino, è diventato l'adulto che conosciamo, in questo episodio lo ritroviamo con le bambine adottate e con un figlio proprio, avuto dalla compagna Lucy Wilde (vedi i capitoli precedenti). Ma il tenero padre di famiglia dovrà ancora guardarsi le spalle dai suoi supernemici. Intanto, sorpresa, è appena uscito il trailer in italiano e torneremo a parlare del film dopo che lo avrete visto, non prima di avermi ricordato che l'uscita italiana di Cattivissimo Me 4 è fissata per il 24 agosto 2024.



Cattivissimo Me 4: Il Primo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Cattivissimo Me 4: la trama e le voci originali

Non è stata diffusa una trama ufficiale ma nel trailer vediamo Gru alle prese col piccolo Gru Jr. e costretto alla fuga con la sua famiglia quando viene minacciato da una nuova nemesi, Maxime Le Mal (Will Ferrell), con la sua ragazza, la femme fatale Valentina (Sofia Vergara). Tra le nuove voci del film originale ci sono Joey King, Stephen Colbert, Chloe Fineman e Madison Polan, mentre tornano Pierre Coffin (che dà voce ai Minions!), Steve Coogan e ovviamente Steve Carell e Kristen Wiig, che sono i protagonisti. Cattivissimo Me 4 è co-diretto da Chris Renaud e Patrick Delage, su una sceneggiatura di Mike White (creatore di The White Lotus), assieme a Ken Dauno.