Catherine Deneuve in prima fila fra le novità presentate a Ciné da Europictures

Il cinema francese ha un posto di rilievo nelle novità di Europictures con protagonisti attori come Catherine Deneuve e Daniel Auteuil. Da Ciné 2023, Lucy De Crescenzo ci racconta le novità dei prossimi mesi della società di distribuzione.

Il cinema francese è in primo piano fra le novità della società di distribuzione Europictures, che ha presentato i prossimi mesi in sala a Riccione, in occasione di Ciné, giornate estive di cinema. Non mancano le star, come Daniel Auteuil e una inedita Catherine Deneuve nei panni di una curiosa Bernadette, la moglie di Chirac, dai toni della commedia nel film di Léa Doménach.

Abbiamo intervistato Lucy De Crescenzo, amministratrice delegata di Europictures, che ci racconta i prossimi sei mesi di proposte per le sale.