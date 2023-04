Carbonia Film Festival 2023: il programma della nuova edizione e gli ospiti, a cominciare da Claire Simon e Jacopo Quadri

News Cinema

L'edizione 2023 di Carbonia Film Festival - How to Film The World ha scoperto le sue carte. Arriveranno nella cittadina sarda Claire Simon, Jacopo Quadri, Nicola Prosatore e Paolo Pisanu. Ecco il programma della manifestazione, che avrà luogo dal 4 al 7 maggio.

È stato presentato il programma di Carbonia Film Festival, la manifestazione cinematografica che, grazie al progetto How to Film the World, proseguirà il suo lavoro di indagine della contemporaneità. Dedicato come sempre a migrazioni e lavoro, il festival si svolge, quest'anno, dal 4 al maggio e ha come ospite d'onore la regista francese Claire Simon.

Il programma di Carbonia Film Festival 2023

Organizzato dalla Società Umanitaria di Carbonia, con la direzione artistica di Francesco Giai Via, Carbonia Film Festival - How to Film the World proporrà al suo pubblico e agli addetti ai lavori proiezioni, incontri e masterclass, musica e fotografia. Se Claire Simon presenterà il suo film Il figlio del droghiere, il sindaco, il paese e il mondo, e terrà una masterclass, a raccontarsi e a parlare dei mestieri del cinema sarà il montatore e regista Jacopo Quadri, che presenterà il film Ultimina. Ci saranno poi Paolo Pisanu e Nicola Prosatore. Il primo farà vedere Tutti i cani muoiono da soli, debuto dietro alla macchina da presa, il secondo accompagnerà anche lui il suo esordio registico, intitolato Piano Piano. Gli altri ospiti di Carbonia film Festival saranno i registi Michela Anedda, Giulia Camba, Antonello Carboni, Peter Marcias. Gli ultimi tre parleranno dei loro nuovi lavori il 7 maggio nell'ambito del consolidato Spazio Sardegna, dedicato a progetti Made in Sardegna.Verranno proiettati i teaser di Uomini in marcia (di Peter Marcias), de Le neoavanguardie in Sardegna (di Antonello Carboni) e di Opplà di Giulia Camba, che presenterà anche il cortometraggio Eréntzia.

A Carbonia ci sarà spazio anche per una serata conclusiva all'insegna della musica, proiezioni e incontri dedicati ai più giovani e per una mostra intitolata Volevo colori forti: 24 scatti con cui il fotografo e documentarista Alessio Cabras racconta gli adolescenti. Non mancheranno, durante il festival, eventi collaterali come un trekking che ha come meta lo splendido Nuraghe Sirai e due Aperitivi Sonori.

Per il programma completo di Carbonia Film Festival - How to Film The World, e per un approfondimento sui film di quest'anno, potete andare sul sito ufficiale della manifestazione. Intanto ecco il trailer di Piano Piano, interpretato da Antonia Truppo, Dominique Donnarumma, Giuseppe Pirozzi, Giovanni Esposito e Antonio De Matteo.