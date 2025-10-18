Caramelle: il corto di animazione WeShort Original da vedere su Comingsoon.it, firmato Panebarco

News Cinema

La sinergia editoriale WeShort - Comingsoon.it offre a questo giro il cortometraggio di animazione Caramelle diretto da Matteo Panebarco: una famiglia spezzata si ritrova grazie alla gentilezza di un bimbo.

Storie che lasciano il segno.

Il mondo del cortometraggio può rappresentare con il dono della sintesi e un linguaggio immediato le storie più rappresentative dell'epoca in cui viviamo, quando non offre proprio un viaggio nell'immaginazione. La partnership tra WeShort e Coming Soon si propone proprio di attirare l'attenzione del pubblico di massa sulle potenzialità e sulla forma del cinema breve.

Caramelle, il cortometraggio di Matteo Panebarco da vedere qui in streaming

Caramelle è la tenera, malinconica storia di una famiglia spezzata. Lucia Russolo ha perso il babbo, nonché amato nonno di suo figlio. Quando si reca al cimitero per curare la sua tomba, scopre che viene regolarmente imbrattata con carte di caramelle. Ha buoni motivi per credere che la colpevole sia la vedova del fratello gemello di suo padre, un'anziana signora non necessariamente calorosa verso l'altra metà della famiglia. Ma per quanto ancora un lutto comune può impedire di sorridere alla vita? Fortunatamente il piccolo bambino non ha alcuna ragione di vedere barriere dove non ce ne sono... Caramelle, diretto da Matteo Panebarco e scritto insieme alle sue due sorelle Marianna e Camilla, si ispira a situazioni familiari realmente accadute, filtrate attraverso la sintesi magica dell'animazione. Il corto è un WeShort Original, prodotto da Panebarco in associazione con Mediterraneo Cinematografica, con il contributo del MiC, in collaborazione col comune di Ravenna e col sostegno della regione Emilia-Romagna.

Per vedere gratuitamente Caramelle, solo con un breve break pubblicitario, è sufficiente avviare il player.

Caramelle: chi è Matteo Panebarco, regista del corto di animazione

Matteo Panebarco è nato a Ravenna nel 1978, è cresciuto a cinema e videogame e a vent'anni ha infatti iniziato a sperimentare da autodidatta software di modellazione 3d, grafica computerizzata e montaggio video. Oggi Matteo è l'art director dello studio Panebarco, fondato da suo padre Daniele, celebre cartoonist (a sua volta sperimentatore in ambito multimediale). Regista, montatore e modellatore 3d di molti dei video prodotti, ha diretto nel 2010 il cartone animato 3d "Il sacco dell'energia", tratto da un fumetto originale di Daniele. Nel 2018 un gruppo di produttrici americane (tra queste Nancy Cartwright, nota come voce originale di Bart Simpson) ha scelto la Panebarco per la realizzazione di un teaser per il lancio di una nuova serie tv ancora non rivelata, diretto sempre da Matteo. Conoscitore dell'arte degli effetti visivi, ha lavorato anche al film Disco Boy di Giacomo Abruzzese, prodotto da Dugong e in selezione ufficiale alla Berlinale. Ha collaborato alla realizzazione del lungometraggio in animazione 2d ARF di Anna Russo e Simona Cornacchia, in qualità di animatore 3d e supervisore VFX e compositing. Oltre a essere co-autore, co-produttore e regista di questo corto Caramelle, è il co-ideatore della serie TV in sviluppo #NostoppingNora (precedentemente nota come "Le Incredibili avventure di una famiglia creativa").

Il cortometraggio è realizzato utilizzando la tecnica dell'animazione 3D, ma i fondali sono fotografici e riprendono angoli insoliti della città di Ravenna, come lo skyline industriale e portuale della Darsena, le attività che affacciano sul canale e il cimitero monumentale. Insieme all' Art Director Carlo Casavecchia abbiamo disegnato personaggi cartoon che ispirassero tenerezza, compassione, ma che non fossero esageratamente tragici. C'è in ognuno un elemento di caricatura cartoon che compensa il grigio plumbeo dell'ambiente e del mood generale dell'opera. Come in tutti i film, specie in quelli senza dialoghi, la musica ha un ruolo fondamentale. Il compositore, Luciano Titi, ha subito colto l'essenza del progetto e ha costruito brani originali cuciti sartorialmente su ogni singola scena. La melodia dei ricordi è stata composta invece da Silvia Fantin.

Abbiamo voluto creare un racconto poetico, a tratti commovente, con un messaggio finale molto positivo. Io e le mie sorelle abbiamo un debole per i ricordi e un rapporto aperto e sereno con il tema della morte e dell'aldilà. Pensiamo che nella nostra cultura la morte e la perdita dei propri cari siano ancora una sorta di tabù, una cosa da nascondere ai bambini per proteggerli. Riteniamo che invece si debba parlare anche di queste cose, e per questo vogliamo farlo nei nostri cartoon, naturalmente in un modo rispettoso ma anche leggero. Abbiamo amato Coco della Pixar e La Sposa Cadavere di Tim Burton. Questo nostro corto è un omaggio a tutti i nonni e le nonne del mondo che ricordiamo con affetto nei loro pregi e nei loro difetti.