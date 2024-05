Cannes 2024: Paolo Sorrentino, Gary Oldman, Luisa Ranieri. Gli scatti dal photocall di Parthenope [FOTO]

News Cinema

Al Festival di Cannes, Parthenope è stato accolto da una standing ovation di 10 minuti. All'indomani della première, il regista Paolo Sorrentino e il suo cast hanno incontrato la stampa. Ecco le più belle immagini dal photocall con Gary Oldman, Isabella Ferrari, Luisa Ranieri.

"Parthenope è una donna libera, spontanea e che non giudica, esattamente come la mia città". Con queste parole Paolo Sorrentino ha presentato la sua ultima fatica alla stampa del Festival di Cannes. Prima di affrontare le domande dei giornalisti, il regista e il cast stellare del film hanno posato per i fotografi durante il photocall, di cui vi regaliamo le migliori immagini.

Gary Oldman, nel film, interpreta lo scrittore John Cheever, incantato dalla purezza e dalla bellezza della protagonista del film, Parthenope, che ha il volto della giovane Celeste Dalla Porta. Il Premio Oscar ha sfoggiato un sorriso smagliante ed un'affiatata complicità con Sorrentino. Nella serata di martedì 21 maggio, abbiamo visto le attrici Isabella Ferrari, Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli e la già citata Dalla Porta brillare sul red carpet in abiti magnifici e sofisticati. Per la conferenza stampa, hanno scelto look più informali, ma ugualmente chic.

Completano il cast Dario Aita, Peppe Lanzetta e Daniele Rienzo.

