Cannes 2024, Kevin Costner commosso: 7 minuti di applausi per Horizon: An American Saga [FOTO e VIDEO]

Standing ovation a Cannes 2024 per il western "Horizon: An American Saga – Chapter 1", diretto ed interpretato da Kevin Costner. Di fronte all'affetto del pubblico, il divo non ha trattenuto la commozione . Ecco le più belle foto e video direttamente dalla première e dal photocall del film.

Domenica 19 maggio il grande protagonista della 77esima edizione del Festival di Cannes è stato Kevin Costner e il suo Horizon: An American Saga - Chapter 1, presentato fuori concorso. L'epopea western in quattro atti lo vede coinvolto nei ruoli di regista, interprete co-sceneggiatore e produttore. Il film, in un certo senso, sta al divo come Megalopolis sta a Francis Ford Coppola. Gli ci sono voluti trent'anni per realizzarlo e, finalmente, ha consegnato al pubblico il primo capitolo.

I presenti alla première al Grand Lumiere Theatre hanno accolto il film con una standing ovation di ben 7 minuti. L'emozione ha avuto la meglio su Costner, che è apparso visibilmente commosso. "Mi dispiace che abbiate dovuto applaudire così a lungo per farmi capire che avrei dovuto parlare - ha scherzato per sdrammatizzare - Non è più mio. È vostro. L’ho capito nel momento in cui è finito. Ed è così che dovrebbe essere”.

Prima della proiezione, la star 69enne ha sfilato sul red carpet accanto a cinque dei suoi sette figli: Annie, Cayden, Grace, Lily e Hayes. Quest'ultimo, 15 anni, ha fatto il suo debutto sul grande schermo proprio in Horizon. Hayes è il secondo dei tre figli nati dal matrimonio tra Costner e l’ex moglie Christine Baumgartner.

Per Costner, Horizon è la scommessa di una vita. L'attore e regista, dopo aver cercato finanziamenti per decenni, ha investito 20 milioni di dollari di tasca propria nella produzione, arrivando a ipotecare il suo ranch per trovare i 100 milioni di dollari necessari a realizzare il film. “Quando nessuno ha voluto fare il primo, ho avuto la brillante idea di farne quattro - ha raccontato a febbraio durante una conferenza stampa.

Horizon: An American Saga - Chapter 1 arriverà nelle sale americane il 28 giugno. Il secondo capitolo è già pronto, e uscirà un paio di mesi dopo. A novembre 2023, ai microfoni di People, Costner ha dichiarato: "Horizon è incredibilmente significativo per me. È stata davvero la cosa più difficile che abbia mai fatto, ma è esattamente quello che voglio fare. Nella mia carriera ho cercato di scegliere non in base a ciò che era popolare. Ho fatto i film che volevo fare."

Oltre a Costner, il cast stellare del film include Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Ella Hunt, Danny Huston, Tom Payne, Abbey Lee, Will Patton, Douglas Smith, Luke Wilson, Isabelle Fuhrman, Jamie Campbell Bower, Michael Anganaro e Giovanni Ribisi. A sorpresa, sul tappeto rosso, hanno sfilato in qualità di ospiti anche Julianne Moore e Michelle Yeoh.

