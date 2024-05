Cannes 2024, il red carpet di Emilia Perez: Selena Gomez, Zoe Saldana e tanti ospiti a sorpresa [FOTO]

News Cinema

Sulla Croisette è il momento di Emilia Perez di Jacques Audiard. Sul red carpet hanno sfilato le protagoniste Selena Gomez e Joe Saldana. Alla première al Palais des Festivals di Cannes hanno partecipato tante celebrità inaspettate, tra cui Salma Hayek.

Al Festival di Cannes ogni giorno è una sorpresa e, puntualmente, le star più famose e amate del mondo del cinema illuminano il red carpet con il loro charme, sfoggiando ampi sorrisi e abiti favolosi. Il quinto giorno della 77esima edizione della kermesse ha visto protagonisti il regista Jacques Audiard e il cast di Emilia Perez, capitanato da Selena Gomez , Zoe Saldana e Edgar Ramirez.

La star della serie Only Murders in the Building ha indossato un elegantissimo abito off-shoulder bianco e nero in velluto e satin di Saint Laurent. A curare il suo look, l'inseparabile stylist Erin Walsh. Il vero tocco di classe, però, è il meraviglioso collier di Bulgari in platino con madre perle e diamanti. Come riportato da Vogue, il suo nome è The Diamond Swan Necklace e vanta un diamante centrale a goccia di 10,24 carati, 2 diamanti rosa, 129 diamanti fancy-shape, 87 diamanti rotondi dal taglio brillante e un set conclusivo di diamanti incastonati a pavé. Il suo valore si aggira attorno ai 2.5 milioni di dollari. Selena ha abbinato degli orecchini della stessa linea e anelli Serpenti Viper. Ai piedi, sandali con plateau di Santoni.

Zoe Saldana è andata a sua volta sul classico, proponendo vibes della Hollywood classica ma con un tocco di originalità. La protagonista di Guardiani della Galassia ha indossato un abito strapless nero di Saint Laurent, abbellito da uno strascico rosa sugellato da due fiocchi.

Tra i numerosi ospiti della premiere, che hanno camminato sul tappeto rosso al Grand Théâtre Lumière, citiamo Justine Triet, Ron Howard, Salma Hayek, Carla Bruni, Charlotte Gainsbourg, Anthony Vaccarello e i giurati Pierfrancesco Favino, Omar Sy ed Eva Green.

Emilia Perez: trama e cast del film di Jacques Audiard in concorso a Cannes 2024

Emilia Pérez è una commedia musicale scritta e diretta da Jacques Audiard. La trama del film, ambientato in Messico, segue Rita (Zoe Saldana), talentuoso avvocato di un grande studio legale più interessato a liberare i criminali dai guai che consegnarli alla giustizia. All'improvviso, le si presenta un'occasione per cambiare la sua vita. Così accetta l’invito del boss della droga Manitas che, nonostante una moglie (Selena Gomez) e due figli, vuole cambiare sesso. Sarà Rita ad accompagnare Manitas nel suo percorso per lasciarsi alle spalle il suo impero criminale e realizzare il sogno di una vita: diventare Emilia Pérez (Karla Sofía Gascón).