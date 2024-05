Cannes 2024, i photocall di Emilia Perez e Rumours: Selena Gomez romantica, Cate Blanchett splende [FOTO]

News Cinema

Diamo un'occhiata ai look che le star protagoniste dei film Emilia Perez e Rumours hanno sfoggiato durante i photocall del Festival di Cannes. Cate Blachett, Zoe Saldana e Selena Gomez hanno scelto maison prestigiose e dettagli preziosi, con stili molto diversi tra loro.

L'eleganza incantevole ed impeccabile sfoggiata sul red carpet di Cannes 2024 da Cate Blanchett, Selena Gomez e Zoe Saldana ha ceduto il passo a mise differenti ma ugualmente d'effetto durante i photocall dei film che le vedono protagoniste. Gomez e Saldana recitano in Emilia Perez. La commedia musicale diretta da Jacques Audiard, al termine della proiezione in anteprima, ha ricevuto una standing ovation di 9 minuti. Blanchett, invece, è la star di Rumours, commedia dark diretta da Guy Maddin, Evan Johnson e Galen Johnson.

Cominciamo dal photocall di Emilia Perez e da Zoe Saldana. La star di Guardiani della Galassia ha fatto il bis con Saint Laurent (e come darle torto) indossando una giacca grigia doppiopetto in gabardine, body grigio a maniche lunghe drappeggiato in chiffon di seta e una gonna a tubino in seta extra fine. Un occhio di riguardo meritano le décolleté a punta slingback Saint Laurent Dune. Realizzate in Italia, le scarpe sono in pelle di vitello marrone con finitura verniciata lucida. Saldana ha aggiunto degli strategici punti luce al suo look grazie ai gioielli De Beers.

Selena Gomez ha sorpreso optando per un favoloso vestito glamour e romantico al tempo stesso. L'abito di seta rosso con spalle scoperte e gonna a trapezio è di Giambattista Valli Haute Couture. La vera chicca sono i volant con rose di organza di seta sul décolleté, che hanno regalato all'attrice un aspetto radioso e sognante. La 31enne calzava tacchi rossi Christian Louboutin. Gli accessori? Orecchini Wild Moon e anello Snake Dance di Messika. Quanto allo styling, acconciatura a onde con frangia laterale, ombretto e un tocco di rosa sulle labbra.

Presente, naturalmente, il regista Jacques Audiard e le co-star del film Edgar Ramirez, Karla Sofía Gascón e Adriana Paz.

Festival di Cannes: il photocall di Rumours con Cate Blanchett

Cate Blanchett ha brillato in un look Louis Vuitton al photocall di Rumors, film di cui è protagonista accanto ad Alicia Vikander, Rolando Ravello, Denis Menochet, Charles Dance, Nikki Amuka-Bird e Roy Dupuis. La diva, due volte Premio Oscar, ha indossato una blusa di paillettes dorate abbinata ad un paio di pantaloni di pelle con decorazioni: il glam-chic incontra il casual. Cate ha aggiunto un tocco di charme con gli occhiali da sole neri e un bracciale in pelle con dettagli in oro.