Caligula: The Ultimate Cut, il trailer della versione vista a Cannes del film maledetto "di Tinto Brass"

Presentato lo scorso anno sulla Croisette nella sezione Cannes Classics, il film con Malcolm McDowell e Helen Mirren che racconta la storia scellerata di Caligolo verrà distribuito negli USA in sala e in home video, e questo è il suo trailer promozionale.

Tutto nasce da una sceneggiatura di uno dei più grandi scrittori del Novecento, Gore Vidal, su uno dei più famigerati imperatori della Roma antica, che era originariamente pensata come miniserie televisiva. Quando il progetto per la tv si arenò, Vidal riuscì a convincere Bob Guccione (il fondatore e editore della rivista Penthouse) a produrre un film da quel copione. In cambio, Guccione pretese l'inserimento di numerose scene erotiche.

Si mise assieme un cast spettacolare (Malcolm McDowell è Caligola, Helen Mirren è Cesonia, Teresa Ann Savoy Drusilla, e c'è spazio anche per Peter O'Toole e John Gielgud) e ci si mise alla ricerca di un regista. Alla fine, dopo aver corteggiato autori come anche John Huston e Lina Wertmüller, Guccione scelse Tinto Brass, conquistato dal suo Salon Kitty.

Sul set, si scatenò l'inferno: Brass litigava con Gore Vidal sul copione, con Guccione sul numero e la tipologia delle scene al limite del porno che il produttore voleva nel film, Maria Schneider (quella di Ultimo tango a Parigi) lasciò il set non disposta a recitare in scene tanto spinte e venne sostituita da Teresa Ann Savoy. Alla fine lo stesso Guccione, assieme a Giancarlo Lui, girò le scene che desiderava, esplicitamente pornografiche, stravolgendo poi il primo montaggio di Tinto Brass.

Insomma, per storia produttiva e contenuti, Caligola (noto anche come Io, Caligola) è un film maledetto e di culto assieme, del quale circolano svariati cut, in sostanza tutti apocrifi.

Lo scorso anno, nella sezione del Festival di Cannes riservata ai film classici restaurati, Cannes Classics, è stata però presentata una versione del film da 173 minuti, curata da Thomas Negovan, che questo autore, musicista e regista americano ha realizzato a partire dalle 96 ore di materiale originale girato sul set da Tinto Brass.

Se pensate che questo abbia rappresentato una qualche sorta di lieto fine, beh: non è così. In occasione della proiezione cannense del film, intitolato Caligula: The Ultimate Cut, proprio Tinto Brass ha pubblicamente espresso la sua presa di distanze da questa versione di Io, Caligola. "Come noto, il montaggio conferisce al film il mio stile personalissimo e se non posso montare il mio film non ne riconosco e non ne ho riconosciuto la paternità", dichiarò alla stampa il regista. "Di Caligola esistono numerose versioni montate da altri, tra cui quella di Bob Guccione, ma nessuna corrisponde al mio progetto originario. Il pubblico di Cannes sarà quindi tratto in inganno dall'uso arbitrario del mio nome". Brass annunciò anche l'intenzione di adire a vie legali, ma al momento non ci sono novità particolari, tanto che Caligula: The Ultimate Cut si prepara a essere proiettato negli Stati Uniti e a uscire in home video.

Questo è il suo trailer: