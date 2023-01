Bussano alla porta, Dave Bautista e la sua lettera da fan a M. Night Shyamalan

News Cinema

È stato Dave Bautista a voler entrare nel mondo visionario di M. Night Shyamalan, scrivendogli una lettera sincera da vero fan. Come si può resistere a Dave? E ora è in Bussano alla porta.

Non è la prima volta che raccontiamo la voglia che ha Dave Bautista di non lasciarsi ingabbiare nel ruolo di eroe d'azione da ex-wrestler qual è: tra poco, dal 2 febbraio, è un tanto pacato quanto inquietante personaggio in Bussano alla porta di M. Night Shyamalan, e proprio il regista ha raccontato a Geek Tyrant che l'attore gli ha scritto una lettera per proporsi in un suo film. Una lettera da fan, così, semplicemente. Leggi anche Dave Bautista prende in giro Dwayne Johnson: "Io voglio essere un bravo attore"

Dave Bautista da fan di Shyamalan ad alfiere dell'Apocalisse in Bussano alla porta

In Bussano alla porta, nuova fatica di M. Night Shyamalan, il massiccio Dave Bautista interpreta Leonard, un uomo che annuncia l'Apocalisse a una famiglia ignara. Non esattamente il primo ruolo che assocereste a Dave, reduce da Glass Onion, ma c'è ormai un ruolo da associare a questo ex-wrestler che ama mettersi alla prova? Ben Aldrige, che nel film interpreta uno dei membri della famiglia sconvolta dalla situazione, dice di essere rimasto ammirato dalla sua presenza: "All'improvviso hai questa mega ation star di Hollywood, arriva in questo contesto domestico e interpreta questo personaggio molto complesso, torturato e gentile." La sorpresa però vera è stata quella di Shyamalan stesso, che si è trovato destinatario della lettera di un suo fan... lo stesso Dave Bautista, che si dichiarava pronto a lavorare con lui.

Gli ho risposto: sai che c'è, incontriamoci! Parliamo. E a quel punto, Dio mio, ho realizzato che era esattamente il protagonista. È proprio Leonard. È stupefacente. Ed è il modo di essere di Dave, in questo momento della sua vita, sui cinquanta, a renderlo perfetto per questo lavoro. Se poi a Dave aggiungete Rupert [Grint], Nikki [Amuka-Bird] e Abby [Quinn].... questo cast è il sogno di ogni regista, avere talenti con la giusta forma mentis e pronti a rendersi vulnerabili.