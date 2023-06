Buon compleanno Tom Holland: ecco i migliori film in streaming del giovane Spider-Man

News Cinema

La star del MCU compie oggi 27 anni. Vi proponiamo cinque titoli in streaming della sua carriera già ricchissima di successi.

Compie oggi 27 anni il londinese Tom Holland, senza dubbio uno degli attori più amati dal giovane pubblico di tutto il mondo. Diventato una star grazie al ruolo di Spider-Man interpretato in svariati film della Marvel, Holland ha collezionato in questi ultimi anni enormi successi di pubblico e collaborazioni eccellenti con registi di valore. Qui sotto trovate i cinque film in streaming con cui abbiamo voluto rendergli omaggio. Buona lettura.

The Impossible (2012)

The Impossible: il trailer italiano definitivo del film

La storia vera della famiglia che riuscì a scampare allo tsunami del 2004 viene messa in scena da Juan Antonio Bayonacon potenza espressiva e occhio preciso al dramma. Dopo una prima sequenza terrificante, la lotta per la sopravvivenza viene intrapresa da Ewan McGregor, una Naomi Watts da nomination all’Oscar e un giovanissimo Tom Holland che si fa immediatamente notare alla prima interpretazione che conta. The Impossible è un film di spessore. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick (2015)

Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD

Nel cast stellare che Ron Howard mette in piedi per raccontare la storia vera di come Herman Melville venne ispirato a scrivere il suo capolavoro letterario, Tom Holland di certo non sfigura. La scena la ruba Ben Whishaw nelle poche scene in cui recita, impreziosendo il già notevole Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick: dietro lo spettacolo prorompente c’è il racconto del sistema economico americano, spietato e sfruttatore. Film notevole. Disponibile su Google Play, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Captain America: Civil War (2016)

Captain America: Civil War: Il Full Trailer italiano - HD

L’esordio nel ruolo di Peter Parker ovvero Spider-Man avviene nel film più “politico” dell’universo della Marvel. I fratelli Russo si rifanno ai grandi thriller degli anni ‘70 per costruire una storia funzionale, precisa e con momenti altamente drammatici. Chris Evans contro Robert Downey Jr., Scarlett Johansson e tutti gli altri supereroi si confrontano in un cinecomic teso e spettacolare, forse uno dei migliori della serie. Questo è Captain America: Civil War. Disponibile su Disney +.

Spider-Man: Homecoming (2017)

Spider-Man: Homecoming: Il nuovo trailer italiano - HD

Il primo standalone dedicato la nuovo Uomo Ragno è realizzato con freschezza e cura. Il “villain” Michael Keaton come Avvoltoio ha una backstory convincente, il che rende Spider-Man: Homecoming robusto a livello emotivo oltre che ovviamente spettacolare. E poi Zendaya dimostra immediatamente la sua enorme presenza scenica. Il migliore della trilogia fino a oggi realizzata sul giovane supereroe. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, NOW.

Uncharted (2022)

Uncharted: Final Trailer Italiano del Film - HD

Il tanto rimandato e finalmente realizzato adattamento del videogioco celeberrimo si dimostra una origin-story ben confezionata da Ruben Fleischer, e infatti il pubblico gradisce. Accanto a Holland un robusto Mark Wahlberg e l’antagonista Antonio Banderas. Uncharted intrattiene, possiede momenti di spettacolo frizzante, si dimostra confezionato con le dovute carte in regola. Nulla più, ma non si può scrivere che non funzioni…Disponibile su CHILI, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.