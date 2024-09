Buon compleanno Monica Bellucci! Ecco i film in streaming che l'hanno resa una diva in Italia e nel mondo

News Cinema

Compie oggi 60 anni l'attrice italiana recente protagonista del successo Beetlejuice Beetlejuice. Ricordiamone la carriera internazionale attraverso cinque film in streaming.

Compie oggi 60 anni Monica Bellucci, l’attrice italiana che negli ultimi decenni ha avuto maggiore successo a Hollywood e in altri paesi dove ha recitato, in particolar modo la Francia. A confermare una carriera di prestigio è appena arrivato Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton, sequel che soltanto negli Stati Uniti ha incassato quasi 240 milioni di dollari e in cui la Bellucci ruba letteralmente la scena a molti altri membri del cast. Ecco i cinque film in streaming nella filmografia dell’attrice che consideriamo i suoi maggiormente riusciti, e con cui vogliamo celebrare nel giorno del suo compleanno. Buona lettura.

Dracula di Bram Stoker (1992)

Dracula di Bram Stoker: Il Trailer Ufficiale per il 30esimo anniversario del Film - HD

La prima partecipazione della Bellucci a una produzione internazionale arriva addirittura grazie al titano Francis Ford Coppola, che la vuole nel trio di mogli del vampiro principale. Questo offre all’attrice la possibilità di entrare in un cast portentoso che comprende Gary Oldman, Anthony Hopkins, Winona Ryder, Keanu Reeves. Dracula di Bram Stoker si rivela un tornado di cinema originale e irruento, che mescola stili e fascinazioni con il coraggio e la sfrontatezza che soltanto l’autore possiede. Grande successo di pubblico e tre Oscar tecnici, tra cui quello per i magnifici costumi di Eiko Ishioka. Film che si deve amare incondizionatamente, possiede una vitalità primordiale e trasparente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Malèna (2000)

Chiamata dal premio Oscar Giuseppe Tornatore come protagonista del suo spaccato storico e sociale, la Bellucci risponde con una prova di fascino e presenza fisica di efficacia indubitabile. Malèna è forse il film maggiormente compiuto del suo autore, costruito su una progressione narrativa di solidità armoniosa e su una messa in scena elegante quanto accurata. Arrivano le nomination all’Oscar per la miglior fotografia e per le musiche di Ennio Morricone, entrambe meritatissime. Per la Bellucci un vero fiore all’occhiello nella sua carriera italiana. Disponibile su Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Matrix Revolutions (2003)

Matrix Revolutions: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Ancora accanto a Keanu Reeves la Bellucci partecipa a uno dei film maggiormente spettacolari del nuovo millennio. Soprattutto nell’ultima mezz’ora Matrix Revolutions diventa un tripudio di effetti speciali e trovate di regia fantasmagoriche. L’inseguimento in autostrada è un momento di cinema d’azione inarrivabile, da fare ancora oggi invidia a tutto quello che è arrivato dopo. Le sorelle Wachowski regalano un secondo episodio che espande l’universo del primo capolavoro, e il pubblico risponde con un successo fragoroso al botteghino. Altro titolo di cui la Bellucci può tranquillamente fregiarsi, si tratta di cinema di serie A. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW.

N io e Napoleone (2006)

L’intelligenza e l’intuito guascone di Paolo Virzì servono per dare alla Bellucci la parte più divertente della sua carriera italiana, e a conti fatti forse la sua miglior interpretazione. Accanto a un Elio Germano ispirato e funambolico e al sempre grande Daniel Auteuil, l’attrice compone un trio ottimamente affiatato che permette a N io e Napoleone di diventare un film preciso, ficcante, con ottime trovate di sceneggiatura e una regia lucidamente ironica. Peccato il pubblico non l’abbia sostenuto, questo è uno dei lungometraggi maggiormente riusciti e coraggiosi del suo autore. Un film che noi continuiamo a sostenere. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Siccità (2022)

Ancora Virzì la vuole nel ruolo di se stessa in questo film corale e distopico che mette in scena il marcio e ma anche il cuore pulsante di una Roma messa in ginocchio dalla mancanza di acqua. Ispirato ad alcuni racconti di Raymond Carver, Siccità possiede una sceneggiatura altalenante ma una messa in scena potente, che in qualche modo riesce a incollare insieme con efficacia le storie che propone. Alcuni personaggi sono davvero ficcanti, Claudia Pandolfi, Valerio Mastandrea e un ottimo Silvio Orlando primeggiano in un cast comunque tutto ispirato. tentativo prezioso di fare cinema d’autore ma diretto al grande pubblico, un esempio che l’industria nostrana dovrebbe seguire. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.