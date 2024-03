Buon compleanno Michael Caine! Cinque film in streaming per festeggiare l'icona del cinema

News Cinema

L'attore londinese compie oggi 91 anni. Una carriera costellata di due premi Oscar e tante interpretazioni leggendarie. Ecco i suoi film in streaming che preferiamo.

Compie oggi 91 anni la leggenda vivente Michael Caine, attore inglese che ha attraversato gli ultimi sessant’anni di cinema internazionale con una classe e un’ironia inequiparabili. Vincitore di due premi Oscar per Hannah e le sue sorelle (1986) e Le regole della casa del sidro (1999), Caine ha lavorato con molti dei grandi autori contemporanei, britannici e non. Ecco i cinque film in streaming che abbiamo selezionato per rendergli omaggio in mezzo a una filmografia capace di coniugare cinema d’autore e di genere con libertà assoluta. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dal grande Michael Caine

Alfie (1966)

Nel lungometraggio che celebra come nessun altro al Swinging London del periodo Caine diventa un’icona di sex-appeal, libertà di costumi e sessualità aperta. Alfie si fa portavoce di una rivoluzione culturale che avvampa nell’Inghilterra benpensante e conservatrice, una commedia dolceamara con un retrogusto tutt’altro che lusinghiero. Interpretazione maiuscola e sfrontata che frutta a Caine la prima nomination all’oscar, ma soprattutto lo consegna alla storia del cinema e del costume. Nel cast anche una bravissima Shelley Winters, come sempre del resto. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount+.

Fuga per la vittoria (1981)

Il classico di John Huston che mescola cinema di guerra con il film sportivo vede Caine e Sylvester Stallone attori principali in mezzo a un cast di calciatori di valore mondiale, tra i quali Pelé e Ardiles. Fuga per la vittoria rimane oggetto di culto per gli appassionati non soltanto di calcio ma anche di un certo di cinema epico e libertario. Nel cast anche un sontuoso Max von Sydow nel ruolo del gerarca nazista che possiede comunque un’anima. Lungometraggio che pur con tutta la sua retorica del caso pci si diverte sempre a guardare. Disponibile su Rakuten TV, Apple itunes.

Mona Lisa (1986)

Caine concede il proprio talento ambiguo e terrificante al noir romantico e stilizzato di un Neil Jordan in stato di grazia. Un Bob Hoskins capace di conquistare Palma d’Oro a Cannes e nomination all’oscar guida Mona Lisa dentro un labirinto di genere dal fascino fumoso e malinconico, un'anticipazione straordinaria del suo futuro capolavoro La moglie del soldato. Una storia d’amore impossibile e traslata che diventa percorso di redenzione espresso con un cinema poetico, densissimo. Grande supporto di Caine come villain. Da applauso. Disponibile su Amazon Prime Video.

The Quiet American (2002)

Uno dei migliori adattamenti cinematografici mai realizzati da Graham Greene. Insieme a un Michael Caine mellifluo e sontuoso c’è anche un Brendan Fraser in gran forma. Phillip Noyce dirige The Quiet American con perfetto senso delle atmosfere torbide ma lussureggianti. Spy-story trattenuta e melodrammatica, condotta in porto dalla prova maiuscola di Sir Caine, che si aggiudica l’ultima, strameritata delle sue nomination all’Oscar. Da amare incondizionatamente. sia per lo scrittore di partenza che per il protagonista leggendario. Disponibile su Amazon Prime Video.

The Prestige (2006)

Non potevamo inserire una delle varie collaborazioni eccellenti con Christopher Nolan, e abbiamo selezionato di gran lunga la migliore. Caine in The Prestige ha il ruolo dell’anima saggia, del coro greco di Hugh Jackman, purtroppo non ascoltato. Un Christian Bale straordinario conduce insieme al collega questa storia di affabulazione ed ossessione dentro i confini del capolavoro. Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Andy Serkis compongono un resto del cast davvero magnifico, per un film elegante e ispirato, un’opera che spiega il cuore di Nolan meglio di tutte le sue precedenti e future. Grande, grandissimo cinema di immagini e di storia. Il miglior film del 2006. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix.