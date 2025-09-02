TGCom24
News Cinema

Buon compleanno John Wick, Neo...scegliete voi! Ecco i migliori film in streaming di Keanu Reeves

Adriano Ercolani

Spegne oggi 61 candeline l'icona del cinema d'azione e fantastico hollywoodiano. Abbiamo selezionato per voi cinque film in streaming interpretati dal grande Keanu Reeves.

Buon compleanno John Wick, Neo...scegliete voi! Ecco i migliori film in streaming di Keanu Reeves

Compie oggi 61 anni l’icona Keanu Reeves, attore che ha attraversato gli ultimi quarant’anni di cinema americano d’autore e mainstream con una grazia e una leggerezza filosofica inimitabili. Protagonista di grandi successi commerciali come di film d’autore preziosi, Reeves ha scritto pagine fondamentali di cinema contemporaneo. Abbiamo quindi selezionato per voi cinque film in streaming che a nostro avviso rappresentano il meglio della sua carriera strepitosa. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dall’icona Keanu Reeves

  • Dracula di Bram Stoker
  • Speed
  • L’avvocato del diavolo
  • Matrix
  • John Wick - Capitolo 2

Dracula di Bram Stoker (1992)

Dopo aver girato almeno un paio di film di culto come Le relazioni pericolose e Belli e dannati, Reeves raggiunge il suo primo grande successo commerciale grazie nientemeno che a Francis Ford Coppola. Nel ruolo di Jonathan Harker l’attore sfodera il suo fascino, recitando accanto a un titanico e magnetico Gary Oldman. Dracula di Bram Stoker diventa un altro film-contenitore per il suo autore, il quale vi inserisce molti rimandi nella sua grande e visionaria idea di cinema. Winona Ryder, Anthony Hopkins, Monica Bellucci, Richard E. Grant e molti altri a comporre un cast istrionico. Visivamente questo film è un capolavoro assoluto, che si avvicina in qualche modo a Megalopolis. Strabordante. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Speed (1994)

Una grande idea di sceneggiatura, un action-movie diretto e montato con cura certosina, l’alchimia tra Reeves e la coprotagonista Sandra Bullock davvero presente. Ecco che Speed diventa a buon diritto uno dei grandi film d’azione degli anni ‘90, uno di quei lungometraggi che ti tengono inchiodati alla sedia per l’intera durata della sua durata. Dennis Hopper come maniaco bombarolo è un altro sfizio. Jan De Bont dirige il tutto con enorme competenza. Arrivano Incassi da capogiro e addirittura due premi Oscar tecnici. La conferma che Reeves può essere un successo di cassetta sicuro. Film perfettamente orchestrato, uno spasso totale. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Disney +.

L’avvocato del diavolo (1997)

Altra collaborazione eccellente con la leggenda Al Pacino nel dramma-horror diretto in completa scioltezza da Taylor Hackford. L’avvocato del diavolo è senza dubbio uno dei film più “cafoni” che Hollywood ha prodotto alla fine dello scorso millennio, esagerato ma irresistibile proprio come il luciferino Pacino. A supporto, Connie Nielsen e un’angelica Charlize Theron offrono il meglio delle loro possibilità. Ci si diverte un mondo a seguire le gesta amorali dei due protagonisti, che in fondo tratteggiano l’America capitalista e senza limiti di quel periodo. O meglio, ieri come oggi… A suo modo un film rivelatorio nella sua tracotanza. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Matrix (1999)

Il film di fantascienza che cambia per sempre le regole del genere, con effetti speciali mai visti in precedenza e un modo di girare che mescola tutte le grandi fascinazioni del passato, inserendole dentro un mondo di FX all’avanguardia. Matrix vede le sorelle Wachowski lasciar esplodere il loro talento visionario, coordinando anche un cast che vene Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving e Joe Pantoliano eccellere. Ma l’eroe senza paura è ovviamente il Neo di Reeves, prescelto per liberare l’umanità dal dominio delle macchine. Matrix incassa una valanga di soldi - soprattutto il secondo episodio - e vince quattro premi Oscar tecnici. Il film di culto nella carriera di Reeves è arrivato. Clamoroso e contemporaneo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, NOW.

John Wick - Capitolo 2 (2017)

Abbiamo selezionato il secondo capitolo delle avventure dell’assassino prezzolato che vuole vendetta perché a nostro avviso è quello che determina meglio la cifra stilistica del prodotto. John Wick - Capitolo 2 infatti forgia una visione del mondo costruita sulle dominanti cromatiche, le quali rendono i vari momenti di azione balletti stilizzati ed esteticamente preziosi. Chad Stahelski compie un lavoro personale e molto preciso. Ruby Rose, Common, Peter Stormare e il resto del cast si affidano al regista e vanno incontro al proprio destino, ovvero a un Reeves inarrestabile. Film coreografato e fotografato magnificamente. Un action post-moderno per intenditori. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

