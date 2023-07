Buon compleanno Indiana Jones! Harrison Ford compie 81 anni, ecco i film che lo hanno reso un attore di culto

News Cinema

Dalla saga di Star Wars a quella di Blade Runner a ovviamente quella di Indy. Cinque film in streaming per celebrare la star più amata.

Compie oggi 81 anni Harrison Ford, molto probabilmente la star più conosciuta ed amata della Hollywood contemporanea. Dal successo di American Graffiti, uscito esattamente cinquant’anni fa, l’attore ha inanellato una serie di trionfi di cassetta incredibili, arrivando a diventare l’icona del cinema di intrattenimento. Qui sotto trovate cinque film in streaming che lo hanno reso oggetto di culto per i cinefili e un beniamino del grande pubblico. Buon compleanno Indiana Jones!

Cinque film in streaming interpretati da Harrison Ford

Guerre stellari

I predatori dell’arca perduta

Blade Runner

Witness - Il testimone

Frantic

Guerre stellari (1977)

Nel ruolo del contrabbandiere fascinoso Han Solo Ford si ritaglia di diritto un posto d’onore nella storia del cinema, non soltanto di fantascienza. Una parte alla Errol Flynn in versione contemporanea, che l’attore riempie con ironia e indubbio carisma. Accanto a Mark Hamill e Carrie Fisher compone il trio di protagonisti che fa di Guerre stellari il successo mondiale e di costume. Incassi da record di storia del cinema, una pioggia di Oscar tecnici. George Lucas crea un fenomeno di proporzioni incommensurabili. Disponibile su CHILI, Google Play, Disney +.

I predatori dell’arca perduta (1981)

Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Se Solo è un mito, Indiana Jones è il cuore della carriera di Harrison Ford. I predatori dell’arca perduta viene diretto da Steven Spielberg con un’arguzia e un’attenzione alle regole del genere senza precedenti. Un successo di pubblico e critica che si lancia immediatamente dentro l’immaginario cinematografico collettivo. Scene mozzafiato, ritmo scatenato, un tocco di soprannaturale dosato alla perfezione nel magnifico finale. I due film successivi sono notevoli, soprattutto Indiana Jones e l’ultima crociata. Poi meglio lasciar perdere e godersi i milioni di dollari incassati…Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Blade Runner (1982)

Blade Runner: Trailer italiano del final cut - HD

Il detective segugio di androidi nato dalla penna dolorosa di Philip K. Dick calza a pennello a Ford, che lo interpreta con un’aderenza fisica e psicologica notevoli. Ma la grandezza di Blade Runner sta nell’universo filmico disperato e comunque affascinante che Ridley Scott sa mettere in scena. Una Los Angeles piovosa e al limite della catastrofe, le musiche suadenti e malinconiche di Vangelis. Rutger Hauer e il suo strepitoso monologo chiudono un’epopea di sci-fi come nessun’altra. Il sequel con Ryan Gosling diretto da Denis Villeneuve è più che degno. Disponibile su Google Play, NOW.

Witness - Il testimone (1985)

Thriller rarefatto eppure tesissimo che vede Ford collaborare con un titano del cinema d’autore quale era Peter Weir. Ambientato dentro una comunità amish dalle regole ferree e castranti, Witness - Il testimone esplora tale universo con la grazia del grande cinema. Immagini stupende e un confronto col genere serrato Per Ford arriva la candidatura all’Oscar come miglior attore, l’unica della sua prestigiosa carriera. Film di densità e impatto sicure. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.

Frantic (1988)

Nel suo thriller ambientato a Parigi Roman Polanski strizza l’occhio ad Alfred Hitchcock più di quanto abbia fatto in nessun altro dei suoi film. E Ford si rivela perfetto protagonista nei panni di un uomo qualunque che si ritrova dentro un incubo metropolitano. Frantic è un thriller metropolitano tanto elegante quanto seriamente asfissiante, con una Emmanuelle Seigner a supporto capace di ipnotizzare. Film d’autore e insieme prodotto di genere per il grande pubblico. Uno dei nostri preferiti del cineasta e dell’attore. Disponibile su Google Play, NOW.