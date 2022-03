Buon compleanno Gary Oldman! Celebriamo il suo grande talento con 5 film in streaming

News Cinema

L'attore premio Oscar compie oggi 64 anni. Ecco i migliori titoli streaming di una carriera grandiosa all'insegna della versatilità.

Arriva oggi all’età di 64 anni il grande Gary Oldman, uno degli attori più completi dell’odierno panorama cinematografico internazionale. Dopo un inizio carriera all’insegna di ruoli estremi e ribelli - basta pensare che ha interpretato Sid Vicious nel bellissimo Sid e Nancy (1986) di Alex Cox - con il passare degli anni e dei film l’attore ha saputo trovare un ammirevole equilibrio tra un innato istrionismo e la capacità di interpretare personaggi più soffusi e trattenuti. I cinque film in streaming selezionati per rendere omaggio a Gary Oldman dimostrano inoltre come in carriera abbia lavorato con molti dei più importanti cineasti contemporanei. Tra quelli non finiti nella lista ci sono anche Ridley Scott, Luc Besson, Steven Soderbergh, Robert Zemeckis, Matt Reeves, Alfonso Cuaron. Gli altri li trovate come sempre di seguito. Buona lettura.

I migliori film in streaming interpretati da Gary Oldman

Dracula di Bram Stoker

Batman Begins

La talpa

L’ora più buia

Mank

Dracula di Bram Stoker (1992)

Nel ruolo del vampiro protagonista dell’adattamento diretto da Francis Ford Coppola Oldman sfodera un fascino romantico e sensuale inaspettato, dipingendo una figura maggiormente tragica che spaventosa. Dracula di Bram Stoker risulta un irruento tripudio di commistioni cinematografiche, messo in scena con una potenza espressiva senza eguali. Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, Richard E. Grant, Monica Bellucci per un cast strepitoso. Tre premi Oscar per un film di culto degli anni ‘90. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Batman Begins (2005)

Batman Begins: il trailer del film

Nel primo lungometraggio in cui interpreta il Commissario Gordon Oldman offre una delle prove più ispirate della sua carriera, in quello che riteniamo il miglior Batman fino a oggi realizzato. Christopher Nolan infatti coniuga realismo della messa in scena e spettacolarità del cinecomic per realizzare un film avvincente e filosofico. Batman Begins impone Christian Bale come un magnifico Cavaliere Oscuro, a cui si contrappongono Cillian Murphy, Tom Wilkinson, Liam Neeson. Doloroso e potente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

La talpa (2011)

La Talpa: Il trailer italiano del film

Senza ombra di dubbio la miglior prova della carriera di Gary Oldman. Diretto con precisione stilizzata da Tomas Alfredson, La talpa è un thriller spionistico rarefatto e doloroso, che mette in scena personaggi dilaniati dal passato e dai propri rimorsi. Cast all british sensazionale, che comprende Colin Firth, Tom Hardy, Benedict Cumberbatch, Mark Strong e molti altri. Tratto dal testo di John Le Carré, uno dei film più belli dello scorso decennio. Prima nomination all’Oscar per Oldman, avrebbe meritato la statuetta. Candidatura anche per l’adattamento. Film perfetto. Disponibile su CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

L’ora più buia (2017)

L'ora più buia: Secondo trailer italiano del film - HD

Nel ruolo di Winston Churchill, dietro un trucco tanto pesante quanto perfetto, Oldman fornisce un'interpretazione vigorosa e stratificata, che gli vale l’Oscar come miglior attore protagonista. L’ora più buia possiede un’idea di cinema molto precisa, che mescola teatro filmato e trovate di regia pompose. A supporto un ottimo Ben Mendelsohn e Lily James. Film robusto, ben scritto, vigoroso nella visione. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Mank (2020)

Il biopic in bianco e nero diretto da David Fincher sullo sceneggiatore di Quarto potere permette a Oldman di tornare a lavorare sopra le righe con maestria e classe inimitabili. Mank è un omaggio al cinema del passato e al capolavoro di Orson Welles, con momenti di grande cinema e un occhio non preconcetto sull’America di oggi. Oldman si guadagna la terza nomination all’Oscar. Mank è ottimo cinema personale, fluido e magnificamente confezionato. Magari un po’ fine a se stesso, ma molto divertente. Disponibile su Netflix.