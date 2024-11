Buon compleanno Ethan Hawke! Ecco i suoi migliori film da vedere in streaming

News Cinema

L'attore e regista che celebra oggi 54 anni ci ha regalato alcuni dei titoli più intensi e commoventi dei nostri tempi. Ecco i suoi film in streaming che amiamo maggiormente.

Compie oggi 54 anni Ethan Hawke, l’attore che è diventato simbolo di una generazione di romantici e sognatori. Affermatosi alla fine degli anni ‘80 con un capolavoro capace di rimanere scolpito nella storia del cinema - lo troverete ovviamente nei cinque film in streaming qui sotto - Hawke si è costruito una carriera di attore capace di navigare il cinema indipendente e quello mainstream con leggerezza e personalità. Come regista invece ha portato sul grande schermo storie sempre personali, complesse, le quali in un certo senso rispecchiano la sua visione dell’essere un artista. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Ethan Hawke

L’attimo fuggente

Prima dell’alba

Training Day

Boyhood

Black Phone

L’attimo fuggente (1989)

L'attimo fuggente: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Chiamato dal grande Peter Weir a interpretare l’alunno più complesso e sensibile del Professor Keating, Hawke risponde con una prova vibrante, al quale magnificamente si specchia con quella soave e poetica del protagonista Robin Williams. L’attimo fuggente si poggia su una sceneggiatura portentosa di Tom Schulman, giustamente premiata con l'Oscar. E la statuetta l’avrebbero meritata anche il film, la regia e l’attore protagonista, tutti candidati. Poesia dei sentimenti, della speranza, delle atmosfere rarefatte eppure tangibili. Con una scena finale irraggiungibile per potenza emozionale. Capolavoro immortale di un autore come nessun altro. E di un attore immenso. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Prima dell’alba (1995)

Prima collaborazione con l’amico e gemello artistico Richard Linklater, che lo affianca a Julie Delpy per questa commedia romantica dolceamara fatta di dialoghi bellissimi e atmosfere dallo spleen europeo. Prima dell’alba inizia una trilogia sulla vita, sull’amore e sul tempo che passa portata avanti da questo trio di artisti con passione e sincerità ammirevoli. L’episodio originale è intriso di una dolcezza e di una purezza dei sentimenti davvero encomiabile, e conquista l’Orso d’Argento a Berlino per la miglior regia. Film epocale che consacra Hawke come volto gentile e romantico della sua generazione. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Training Day (2001)

Training Day: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Accanto a un Denzel Washington istrionico e grintoso come mai gli era accaduto, Hawke spolvera le sue doti d’attore contenuto, per quanto possibile in questo poliziesco accaldato e trascinante. Antoine Fuqua dirige Training Day come un tour de force narrativo e visivo, portando lo spettatore all'interno di un turbine cinematografico davvero difficile da dimenticare. Eva Mendes, Tom Berenger e un cast di contorno appropriato consente di elevare il tono del lungometraggio che possiede un crescendo di tensione pazzesco, fino al finale catartico. Oscar per Washington, prima nomination come non protagonista per Hawke. Coppia davvero dalla chimica notevole. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Boyhood (2014)

Boyhood: Il trailer italiano del film - HD

Un film dalla durata di dodici anni, girato un mese all’anno per testimoniare la crescita di un giovane alle prese con i problemi che la vita ti mette di fronte. Boyhood viene realizzato da Richard Linklater con una verità di relazioni, sensazioni e atmosfere prima inimmaginabile. Patricia Arquette vince l’Oscar come non protagonista, Hawke raggiunge la sua seconda candidatura, entrambi genitori magnifici del ragazzo al centro della vicenda. Lungometraggio che ha creato intorno a sé un immaginario fatto di umanità e sincerità. Quando il cinema sa raccontare la vita. Alla maniera di Linklater. Nomination all’Oscar anche per il film, la regia e la sceneggiatura. Magnifico. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Black Phone (2022)

Black Phone: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Ancora una volta diretto dall’amico Scott Derrickson con cui aveva già realizzato Sinister, Hawke ci regala una figura di assassino seriale sfaccettata e terrificante. Ma la grandezza di Black Phone sta nell’ambientazione, che rappresenta metaforicamente l’esternazione desolata e “malata” del male. Storia di amore fraterno e di voglia di sopravvivere, questo è davvero uno degli horror meglio realizzati del nuovo millennio, terrificante ma anche commovente, con un finale strappalacrime. A nostro avviso uno dei migliori film del 2022, forse addirittura il migliore. Hawke avrebbe meritato una terza nomination come attore non protagonista. Film davvero ideato e realizzato con la testa e col cuore. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.