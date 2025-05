Buon compleanno Cher! Ecco i migliori film in streaming dell'icona

News Cinema

La cantante diventata attrice a inizio anni '80 ha ottenuto grandi successi di critica e pubblico al cinema, e addirittura l'Oscar. Ecco i film in streaming più importanti della sua carriera.

Compie oggi 79 anni una leggenda della musica, del cinema e più in generale del costume. Stiamo parlando di Cher, icona pop che a partire dai primi anni ‘80, in particolar modo grazie a Jimmy Dean, Jimmy Dean del maestro Robert Altman, è passata anche alla recitazione. Da quel momento Cher ha dimostrato di essere attrice completa e dotata, conquistando subito una nomination all’Oscar come miglior attrice non protagonista grazie a Silkwood di Mike Nichols, dove recitava insieme a Meryl Streep e Kurt Russell. Da quel momento la carriera cinematografica dell’artista si è sviluppata principalmente attraverso la commedia, sempre ovviamente sui generis. Ecco i cinque film in streaming con cui vogliamo renderle il nostro ammirato omaggio. Buona lettura.

Stregata dalla luna (1987)

Se c’è una commedia romantica che sa lavorare con gli stereotipi legati alla comunità italoamericana a New York, questa è Stregata dalla luna. Il fatto è che lo fa con talmente tanta classe e filosofia, che non poteva non diventare un capolavoro. Norman Jewison primeggia in stile compassato, la sceneggiatura è preziosa e amabile, il cast che comprende anche Nicolas Cage, Olympia Dukakis, Vincent Gardenia, Danny Aiello, è semplicemente leggendario. Ma la “dea” del film è lei, terrena e dolente, che conquista l’Oscar come miglior attrice protagonista strameritatamente. Film epocale, bellissimo, intenso e passionale. Da rivedere ogni volta col cuore in gola. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Le streghe di Eastwick (1987)

Nello stesso anno Cher partecipa a un progetto folle e vitale, una commedia/horror che vede dietro la macchina da presa l'iconoclasta George Miller e davanti un cast del calibro di Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon e soprattutto quel diavolo tentatore di Jack Nicholson. Le streghe di Eastwick si poggia su una sceneggiatura che è poco più di un canovaccio, ma la regia è assolutamente briosa e soprattutto gli attori si divertono un mondo a interpretare i rispettivi ruoli. Ci si diverte con gusto, con umorismo sulfureo e con quel pizzico di cattiveria iconoclasta di quel periodo. Film d’evasione che merita di essere apprezzato. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Sirene (1990)

Questo è molto probabilmente il lungometraggio più amato dagli ammiratori di Cher, una commedia dolceamara in cui l’attrice più che altrove interpreta in fondo se stessa. E poi accanto a lei ha due giovanissime attrici di grande talento come Winona Ryder e Christina Ricci, accompagnate dal mai dimenticato Bob Hoskins, caratterista di grandezza assoluta. Richard Benjamin dirige Sirene con una leggerezza di tocco che spesso riesce ad andare in profondità, e molto. Bei momenti di cinema collettivo, sentimenti al calor bianco e una buonissima dose di lacrime. Titolo di culto, con almeno un paio di sequenze davvero encomiabili. Disponibile su Amazon Prime Video.

Fratelli per la pelle (2003)

Che Cher sia sempre stata un’attrice dotata di autoironia personale e tagliente lo si è sempre visto, e questa partecipazione straordinaria al film dei fratelli Farrelly nel ruolo di se stessa lo conferma in pieno. La sua presenza aumenta il tasso comico e glamour di Fratelli per la pelle, che vede protagonisti assoluti Greg Kinnear e Matt Damon, e a supporto una spigliata Eva Mendes. Ci si diverte con la solita comicità fracassona e volgare dei Farrelly, ma ci si diverte un mondo. Alcune scene sono spassose, altre si rivelano meno convincenti, ma il risultato è comunque solido e ilare. E Cher continua a convincere in praticamente qualsiasi ruolo ricopre. Iconica. Disponibile su Amazon Prime Video.

Burlesque (2010)

Burlesque: Il trailer del film

Questo doveva essere il musical che avrebbe lanciato la carriera cinematografica di Christina Aguilera, e invece non è successo. A causa dei difetti di Burlesque, certo non eccelso, ma neppure il disastro che tutti i critici un po’ si aspettavano. E poi quando in scena si hanno due spalle di lusso quali Cher e Stanley Tucci, qualcosa di almeno decente in scena può sempre accadere. E così infatti è stato. Burlesque non è memorabile ma ha i suoi momenti, anche musicali. La Aguilera non sa recitare, Cam Gigandet anche meno, ma lei sa decisamente cantare, come del resto Cher, per una serata senza troppe pretese può comunque valere qualcosa. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.