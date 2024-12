Buon compleanno Brad Pitt! Festeggiamo l'attore con cinque dei suoi film in streaming

News Cinema

Compie oggi 61 anni una delle icone di Hollywood. Ecco alcuni dei suoi film in streaming che amiamo maggiormente.

Compie oggi 61 anni Brad Pitt, attore che dopo essersi affermato a inizio anni ‘90 come nuovo sex-symbol di Hollywood ha immediatamente dimostrato un’intelligenza fuori del comune nello scegliere i ruoli. Qualità che lo ha portato a realizzare enormi successi commerciali ma anche film d’autore che lo hanno imposto come interprete raffinato, tanto da portarlo a ottenere ben quattro candidature all’Oscar e una statuetta conquistata. Tra i molti lavori di Brad Pitt che amiamo, questi i cinque film in streaming che vogliamo riproporre. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Brad Pitt

In mezzo scorre il fiume (1992)

Il primo ruolo da protagonista a Pitt lo offre addirittura Robert Redford, il quale lo chiama nel cast di questa bellissima e struggente parabola di amore per la natura e perdizione. In mezzo scorre il fiume è un film dalla messa in scena esaltante, che avvolge, magnificamente incorniciata dalla fotografia premio Oscar di Philippe Rousselot. Nel cast del film anche Tom Skerritt e Brenda Blethyn. Un canto d’amore per la vita di provincia e un’anima ambientalista che da sempre è nel cuore di Redford. Forse il suo lungometraggio migliore. Anzo, senza forse…Pitt risplende di luce propria con una prova elegante, carismatica ma anche sottilmente dolorosa. Primo squillo che un grande attore sta arrivando…Disponibile su Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Seven (1995)

Seven: Il Trailer Ufficiale della versione IMAX per il 30esimo anniversario del Film - HD

Senza mezzi termini uno dei thriller più importanti della storia del cinema, che ribalta le regole del genere soprattutto nel finale per farsi opera quasi filosofica, dissertazione potentissima sulla natura umana e i suoi lati oscuri. la messa in scena di David Fincher è perfetta, stilizzata, soffocante. La sceneggiatura perfetta per esplorare l'orrore del quotidiano, Pitt e Morgan Freeman sono due protagonisti che si compenetrano a meraviglia. Se aggiungere Gwyneth Paltrow angelica e struggente, Kevin Spacey da applausi e una storia del genere, ecco che il capolavoro di Seven è servito. La fotografia di Darius Khondji semplicemente da applausi. Film epocale. Disponibile su Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Fight Club (1999)

Fight Club: il trailer del film

Il film perfetto per la fine del millennio. Un capolavoro sfrontato e post-apocalittico per raccontare di una società in disfacimento, di singoli individui e identità negate, di storie d’amore impossibili dentro un macrocosmo incancrenito. Chuck Palahniuk scrive il romanzo che serve a David Fincher per ribaltare tutti i canoni della commedia romantica. Certo, perché in fondo questo è Fight Club, la storia d’amore stonato tra Edward Norton e Helena Bonham-Carter. Con Brad Pitt a fare il terzo incomodo di extra-lusso. Tyler Durden diventa una figura iconica per una generazione di cinefili. Che follia d’autore è questa! Geniale e messianico. da incorniciare. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

C’era una volta…a Hollywood (2019)

C'era una volta... a Hollywood: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Alla seconda collaborazione con Quentin Tarantino dopo Bastardi senza gloria, Pitt sfodera tutto il suo carisma come spalla di lusso di Leonardo DiCaprio. Insieme i due attori formano una coppia di amici e colleghi che rimanda ai grandi duetti del cinema americano, soltanto inserita in una favola al sangue con un animo stavolta ottimista, e addirittura commovente. C’era una volta…a Hollywood diventa a nostro avviso il capolavoro del suo autore, un film pieno di veri sentimenti e speranza, in un periodo in cui proprio questa era stata strappata agli amanti di cinema. Anche Margot Robbie nel ruolo di Sharon Tate è semplicemente perfetta. grande epopea per un cineasta che ha trovato il proprio equilibrio. Magnifico. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Babylon (2022)

Babylon: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Chiudiamo con il torrenziale, coraggioso, esplosivo film su Hollywood diretto da Damien Chazelle. Ancora Pitt e Margot Robbie che mai si incrociano o quasi in questo uragano cinematografico da vivere tutto d’un fiato. Babylon è un film che bisogna vivere invece che capire, un lungometraggio che osa sbagliare e lo fa con una libertà assoluta e vitale. Anzi salutare. La sequenza della festa iniziale è snervante e spudorata, proprio quello che serve al cinema americano contemporaneo. Sequenze da antologia, sceneggiatura senza un centro, momenti sconclusionati e altri di altissima fattura. C’è tutto in questo enorme film-contenitore, e anche quando è troppo si lascia amare. Da rivalutare, merita un enorme appoggio. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.