Buon compleanno Adam Sandler! Ecco i migliori film del protagonista di Jay Kelly

News Cinema

L'attore in odore di nomination all'Oscar per il film di Noah Baumbach ha ottenuto numerosi successi di pubblico e qualcuno di critica. Ecco i suoi film in streaming che preferiamo.

Ci sono buone, anzi ottime probabilità che per il suo ruolo in Jay Kelly di Noah Baumbach, Adam Sandler otterrà la sua prima candidatura all’Oscar. E magari anche la statuetta, verosimilmente come attore non protagonista. E francamente ne saremmo felici, in quanto si tratta di un attore dalle grandi potenzialità troppo spesso inespresse. Ma quando ha saputo variare nei toni e nei generi, Sandler ha dimostrato di essere un artista completo e coraggioso. Non ci credete? Allora provate a vedere o rivedere i suoi cinque film in streaming che abbiamo elencato qui sotto. A proposito: oggi Sandler compie 59 anni. Buon compleanno!

Cinque film in streaming interpretati da Adam Sandler, protagonista di Jay Kelly

Ubriaco d’amore

50 volte il primo bacio

Funny People

The Meyerowitz Stories

Diamanti grezzi

Ubriaco d’amore (2002)

Dopo i primi successi commerciali con commedie popolari, Sandler viene chiamato addirittura da Paul Thomas Anderson per questa commedia surreale e poetica. Il suo personaggio trattenuto, timidissimo, che si libera delle proprie paure grazie all’amore di Emily Watson, lo porta alla nomination al Golden Globe. E magari avrebbe meritato anche quella all’Oscar. Ubriaco d’amore è un’opera preziosa, sentita, soavemente folle. I duetti col compianto Philip Seymour Hoffman sono pazzeschi, e il finale è magistrale. Premio per la miglior regia a Cannes per uno dei film migliori dell’autore. E di Sandler ovviamente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

50 volte il primo bacio (2004)

Tra le commedie per il grande pubblico di Sandler, questa è la nostra preferita in assoluto. Perché l’idea di partenza è intelligente ma soprattutto magnificamente sfruttata per sviluppare l’alchimia tra Sandler e Drew Barrymore. Diretto da Peter Segal che sa come maneggiare il materiale, 50 volte il primo bacio è una commedia romantica con una vena di malinconia e un’ambientazione splendida come le Hawaii. Il pubblico gradisce molto, il botteghino esplode, e meritatamente. Da vedere, ridere ma anche commuoversi. Riuscito. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Funny People (2009)

Altra collaborazione riuscita con Judd Apatow in un film che racconta il dietro le quinte, ovvero quanto sia complicato essere un attore comico. Accanto a Sandler in Funny People ci sono un ottimo Seth Rogen, un equilibrato Jonah Hill, e poi troviamo anche Leslie Mann ed Eric Bana. Ovviamente si tratta di una commedia, ma il sottotono amaro e drammatico la rendono preziosa ed originale. Infatti al botteghino il film non ottiene il successo previsto, troppo complesso per arrivare a milioni e milioni dis pettatori. Per noi è il miglior film di Apatow, e una delle interpretazioni più riuscite di Sandler. Da amare per la sua forza drammatica più che per la capacità di far ridere. Una vera sorpresa a suo tempo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

The Meyerowitz Stories (2017)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-meyerowitz-stories/53914/video/?vid=27306" title="The Meyerowitz Stories: Il trailer italiano del film - HD">The Meyerowitz Stories: Il trailer italiano del film - HD</a>

Come fratello scombinato ma umanissimo di Ben Stiller, Sandler offre una nuova performance agrodolce che avrebbe meritato maggiore attenzione. Come del resto tutto The Meyerowitz Stories, uno dei migliori film di Noah Baumbach. Commedia amara di una famiglia disfunzionale che vede anche ottimi Dustin Hoffman, Emma Thompson ed Elizabeth Marvel. Film suggestivo, colto ma penetrante, che racconta di rapporti umani complessi ma veri, di valori messi in discussione in un mondo che non offre più vere certezze. Noi lo abbiamo amato anche più degli altri film del regista americano. Disponibile su Netflix.

Diamanti grezzi (2019)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/diamanti-grezzi/57915/video/?vid=33171" title="Diamanti grezzi: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Diamanti grezzi: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Come ha fatto Sandler a non arrivare alla candidatura all’Oscar per Diamanti grezzi? Il thriller newyorkese dei fratelli Safdie lo vede protagonista assoluto di una storia torbida, soffocante, narrata con sapienza e ritmo incalzante. Idina Menzel, Eric Bogosian e Kevin Garnett completano il cast di Diamanti grezzi, film riuscitissimo che ottiene un ottimo successo al botteghino e conferma che le doti d'attore di Sandler possono essere utilizzate al meglio anche fuori dalla commedia ridanciana. A tratti davvero non si riesce a respirare, tanta è la tensione. Film problematico e avvincente, con un finale che lascia davvero il segno. Disponibile su Netflix.