Buon 25esimo compleanno Carletto: il più celebre dei camaleonti festeggia con un cortometraggio sulla sua storia

Carletto, l'irriverente camaleonte volto dei Sofficini, festeggia il suo 25esimo compleanno con il cortometraggio "Tu non hai fame?" visibile anche nelle sale cinematografiche, che ripercorre le sue mille avventure e i successi da show man.

Un tempo, ere geologiche fa, ai bambini si diceva: “A letto dopo Carosello!”.

Nato nel 1957, appena tre anni dopo l’arrivo della televisione in Italia, Carosello è stata una trasmissione leggendaria, che, in onda dopo il telegiornale della sera, presentava per dieci minuti quelli che a tutti gli effetti possono essere considerati i primi spot televisivi nella storia della pubblicità italiana.



Da lì in avanti, anno dopo anno, e ancora di più con la nascita delle tv commerciali, gli spot pubblicitari divennero sempre più numerosi, studiati. Magari più corti (i caroselli arrivavano fino ai 2 minuti e 15 secondi), ma sicuramente sempre più incisivi e pervasivi nei palinsesti.

Fu Oliviero Toscani a dire, con il suo stile provocatorio e paradossale, che erano oramai i palinsesti a interrompere la pubblicità, e non il contrario.

Fatto sta che, dai Caroselli fino a oggi, passando per iniziative come La notte dei pubblivori (trasmessa da enrico ghezzi su Rai3) e il Galà della Pubblicità di Mediaset, gli spot pubblicitari, coi loro testimonial, i loro tormentoni, il loro immaginario e i loro personaggi, sono diventati parte integrante della cultura popolare di questo paese.

Da Ernesto Calindri al salto della staccionata di Nino Castelnuovo, da Carmencita al Golosastro, dai mulini bianchi alla Milano da Bere, da Calimero il pulcino nero a quello che ne è una sorta di strano erede tutto contemporaneo: il camaleonte Carletto.

Era il 1998 quando Carletto apparve per la prima volta in uno spot televisivo di Sofficini, all’interno della famiglia Camaleontis, dove sin dalla tenera età dimostra interesse per il cibo e una propensione per il mondo dello spettacolo, mostrando sempre più la sua natura da show man talentuoso. Unito al grande successo che ha avuto presso il pubblico, in breve Carletto diviene il vero, grande protagonista degli spot dedicati al suo cibo preferito, i Sofficini Findus, e come ogni grande testimonial nella storia della pubblicità, ha un tormentone tutto suo: “Tu non hai fame?”.

Negli anni, l'affascinante pupazzo animatronic diventa il volto e l’anima del Findus, come e più del celebre Capitano, fino ad essere sostituito dalla computer graphic 3D e dall'animazione digitale, incarnandosi in un camaleonte più umano che mai con una natura birichina e ammiccante.

Nel 2012 nasce addirittura la pagina Facebook Carletto, che accresce ulteriormente la sua fama e i suoi fan, consentendo a tutti i cultori del camaleonte di interagire con il loro personaggio preferito ed essere partecipi delle sue pazzesche avventure. E oggi, Carletto è presente anche su Instagram con la pagina-. Carletto il Camaleonte e una fanbase che conta oltre 14.600 follower.



Carletto è un mito della pubblicità, a tutti gli effetti. E come tutti i miti, non poteva non vantare< la sua origin story: un cortometraggio che, in occasione del suo venticinquesimo compleanno, è stato presentato in anteprima al Giffoni Film Festival, il più importante festival cinematografico per ragazzi a livello internazionale, e che ripercorre le sue mille avventure e i successi da show man. Avventure e successi che lo hanno portato nel tempo a diventare astronauta, calciatore, presentatore TV, personaggio mitico, indimenticabile, artista a tutto tondo dai mille talenti che si è esibito a Sanremo e al fianco della leggendaria Cristina D’Avena, e con una storia degna, appunto, di essere immortalata in un film. Che non poteva non chiamarsi “Tu non hai fame?”.



Il corto che racconta vita e successi di Carletto ripercorre la storia e le avventure più belle del camaleonte, le sue tante pubblicità, le canzoni, la sua evoluzione negli anni: dall’uovo che si schiude, al primo contagioso sorriso e scambio di sguardi con la mamma, dall’estasiante assaggio al primo Sofficino, al tormentone che gli dà il titolo. Una mini-grande storia emozionante, capace di ricordare a tutti il grande legame che abbiamo, fin da bambini, con Carletto e con i Sofficini, che ora potrete vedere tutti nelle sale cinematografiche italiane, dove “Tu non hai fame?” viene proiettato da alcune settimane.