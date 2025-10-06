TGCom24
Bugonia: un nuovo trailer italiano ufficiale del film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone

Tra poco più di due settimane arriva al cinema il nuovo film del greco Yorgos Lanthimos con protagonista Emma Stone. E oggi di Bugonia è arrivato un nuovo trailer italiano ufficiale.

Bugonia: un nuovo trailer italiano ufficiale del film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone

Tra poco più di due settimane, il prossimo 23 ottobre, debutterà nei cinema italiani il nuovo film di uno dei registi più acclamati del panorama mondiale contemporaneo, Bugonia del greco Yorgos Lanthimos, che gira ancora una volta un film in lingua inglese e che ancora una volta lavora con la sua musa Emma Stone, già protagonista dei precedenti La favorita, Povere Creature! e Kinds of Kindness.
Come probabilmente oramai saprete, Bugonia è un liberissimo remake di un film coreano del 2003 dal titolo Save the Green Planet, che Lanthimos ha plasmato a sua immagine e somiglianza. La storia è quella che vede Jesse Plemons nei panni di un redneck complottista e arrabbiatissimo, che con un cugino non esattaemente sveglissimo (interpretato da Aidan Delbis) porta avanti un piano che prevede il rapimento della ricca e spietata amministratrice delegata di una grande azienda (Emma Stone), nella convinzione che la donna non sia un essere umano ma un'aliena travestita, avanguardia di una popolazione stellare che invaderà la Terra e soggiogherà l'umanità tutta di lì a poco.
Di Bugonia potete leggere la recensione scritta da Mauro Donzelli da Venezia, dove il film è stato presentato in concorso, e anche vedere il suo nuovo trailer ufficiale in italiano qui di seguito.

