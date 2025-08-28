Bugonia: la recensione del film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone in concorso a Venezia

Un eccentrico racconto fra la fantascienza e la satira radicale dell'America di oggi, il film di Yorgos Lanthimos presentato in concorso al Festival di Venezia conferma lo status di sua musa e magnifica attrice di Emma Stone. Aliena con diritto in Bugonia. La recensione di Mauro Donzelli.

La perfidia rimane, la chiave è la dose d’ironia a rendere gli ultimi film di Yorgos Lanthimos più commestibli e riusciti. Una cattiveria rilasciata senza voler per forza infliggere umiliazioni ai suoi personaggi, ma per lanciare provocazioni capaci di condividere risate e colpe con noi spettatori. Certo, poi ci sono anche i due protagonisti maschili di Bugonia, epitome della stupidità elevata ad arte, che sembrano usciti da un film dei fratelli Coen, senza gli abiti del grande freddo del Midwest, ma un computer incagliato nel dark web, e senza paura di usarlo.

Rappresentano il grimaldello con cui l’autore greco cerca di scassinare l’America di oggi, di nuovo trumpiana sono da un pugno di mesi, mettendo in rilievo con divertimento le contraddizioni di una lettura superficiale di ogni notizia, che solo per il suo prevenire da fonti ufficiali o ritenute fino a ieri autorevoli deve essere smontata come fasulla. Un’era di obnubilazione collettiva, tanto che ogni settimana che passa la trama di questo film sembra sempre meno ritrarre una vicenda aliena dalla realtà.

Che poi di alieni ce ne sono, in Bugonia, che prende il via dal piano tragicomico di un duo di figuri male in arnese, si sarebbe detto in epoca analogica, guidato dalla “mente” Jesse Plemons, insieme all’esordiente Aidan Delbis, che rapiscono la celebre, efficiente e algida amministratrice delegata di una grande azienda non meglio precisata. Sono ossessionati dalle teorie del complotto, con cui occupano le giornate nei loro seminterrati anonimi in un’altrettanto anonima suburbia americana. Lo fanno perché sono convinti che sia un’aliena che pianifica la distruzione della terra. Pensare che un colpo di telefono all’ICE di zona avrebbe forse risolto il problema prima e in maniera senz’altro più pulita di quanto riescono a fare i “nostri” esilaranti e bolliti rappresentanti del maschio dominante.

Esilaranti, proprio così, almeno fino a che Lanthimos non vuole contorcere fin troppo la vicenda e condurla in terreni paradossali ma telefonati. Ma fino a che resta nel terreno dell’azione spassosa di due criminali da strapazzo intrattiene con godimento, diciamo come nel primo dei tre episodi del suo film precedente, Kinds of Kindness, con cui condivide anche l’atmosfera, anche se non del gioiello di casa, Povere creature.

Ma tornando agli alieni, è fin troppo servita la battuta su come Emma Stone, ormai accanita musa per il piacere di tutti, sia di un altro pianeta e perfetta nel rappresentare questa robotica donna manager che viene sottoposta a pratiche di tortura, seppur di una violenza giocattolosa, che denotano almeno una bella fantasia dei due rapitori. Offre il suo corpo alla scienza, quella cinematografica, sottoponendosi a una bella dose di abbrutimenti, prima di far valere la virtù dell’intelligenza, quella di cui i due sono decisamente sprovvisti. Tutto molto viscerale e di intrattenimento arguto, anche se non crediamo di rintracciare in pieno quel lato “inaspettatamente commovente” rivendicato da Lanthimos nelle note di regia.

Una versione definiamola pure trumpiana (e non solo), ambientata nel mondo arrugginito di oggi, di quel cinema catastrofico ormai rimpianto, un'epoca d’oro di un eroismo capace di salvarci senza macchia dal’Armageddon. L’umanità deve prendere atto che i tempi sono cambiati, non siamo più negli anni ’80, e ci vuole altro per sperare anche solo in un futuro. Altro che asteroide, il pericolo proviene più facilmente, e con ben maggiori responsabilità, dai seminterrati privi di eroi e pieni di complotti. Oppure, se ci fermiamo a una lettura di primo livello di Bugonia, dall’estinzione delle api. In entrambi i casi sono cataclismi amari per tutti.