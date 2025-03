Bridget Jones - Un Amore di Ragazzo: il film con Renée Zellweger conquista un altro traguardo al box office mondiale

News Cinema

Continua la sua scalata al successo Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo. La commedia romantica con Renée Zellweger sta andando a gonfie vele al boxoffice, mentre in molti ancora si domandano perché negli Stati Uniti il film sia finito direttamente su piattaforma.

La Bridget Jones-mania torna a imperversare, e il quarto capitolo delle avventure cinematografiche della (ex) trentenne single londinese raggiunge un altro straordinario risultato al box office mondiale.

Le principali testate online britanniche e nordamericane ci danno infatti notizia che la commedia romantica in cui Renée Zellweger si lascia affiancare da Leo Woodall e Chiwetel Ejiofor ha superato i 100 milioni di dollari di incasso globale. Mercoledì 6 marzo la cifra raggiunta era 101.3 milioni. Un guadagno tanto astronomico è la dimostrazione del fatto che il pubblico era più che pronto per un nuovo film con protagonista la simpatica e pasticciona Bridget, che non vedeva all'opera dal 2016, anno in cui è arrivato in sala Bridget Jones's Baby, che secondo noi è fra i più riusciti della "saga" tratta dai romanzi di Helen Fielding.

Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo e lo strano caso della mancata uscita in sala negli Stati Uniti

Come forse saprete, negli Stati Uniti Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo non ha raggiunto le sale cinematografiche. Per una ragione che fatichiamo a comprendere, la Universal Pictures ha deciso di far debuttare il film sulla piattaforma streaming Peacock. D'accordo che Bridget Jones's Baby non era andato molto bene e non si voleva rischiare, ma perché non dare una chance a quello che molto probabilmente sarà l'ultimo film del glorioso ciclo? Helen Fielding, comunque, non ha protestato, dicendo che Bridget Jones 4 è un ottimo film da guardare sul divano di casa e che, essendo i primi 3 film ancora disponibili in streaming, si potrà così guardare la serie tutta di seguito. Dire che non siamo d’accordo sarebbe superfluo: restano comunque gli incassi da capogiro in Gran Bretagna e Irlanda, che ammontano a oltre 47 milioni di Euro, e i discreti guadagni in Australia, Polonia e Francia. Anche da noi il film piace, ed è secondo al botteghino in coda a FolleMente.

Abbiamo parlato di incasso mondiale, ma la verità è che Bridget Jones: Un Amore di ragazzo deve ancora uscire sia in Corea che in Giappone. A quel punto avremo un quadro quasi completo della situazione. Quindi.... stay tuned.