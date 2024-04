Bridget Jones 4: Hugh Grant tornerà nel sequel con Renée Zellweger: tutte le new entry (e le conferme) nel cast!

News Cinema

Il quarto capitolo delle disavventure della single più amata del cinema comincia a prendere forma. Bridget Jones: Mad About the Boy riporterà in scena Hugh Grant, alias Daniel Cleaver, ma non solo! Nel cast ci sarà un altro amato ritorno e alcune inaspettate new entry!

La domanda che tutti i fans di Bridget Jones si sono posti da quando è stato annunciato il quarto film ha finalmente una risposta. Il perfido Daniel Cleaver, alias Hugh Grant, tornerà a tentare la vulcanica Bridget (Renée Zellweger). Deadline ha diffuso gli ultimi aggiornamenti sul sequel targato Universal e Working Title, che includono un altro atteso ritorno oltre a Grant e due nuovi acquisti.

Il titolo completo sarà Bridget Jones: Mad About the Boy, proprio come il quarto libro della saga letteraria firmata da Helen Fielding. È superfluo precisare che Renèe Zellweger, oggi 54enne, tornerà nel ruolo che le ha regalato fama e successo mondiale. Possiamo inoltre presumere che la pellicola seguirà la trama del romanzo, come già accaduto con Il Diario di Bridget Jones (2001) e Che Pasticcio, Bridget Jones! (2004).

In Bridget Jones's Baby (2016), abbiamo lasciato la nostra eroina pasticciona tra le braccia del suo Mark Darcy (Colin Firth) e mamma del loro primogenito. E Daniel (Grant)? La protagonista ha partecipato al bislacco funerale dell'inguaribile donnaiolo, ma non dimentichiamo quell'articolo di giornale che annunciava il ritrovamento dell'uomo ancora in vita... Chissà quale escamotage adotterà il regista Michael Morris adotterà per reintrodurre l'eterno rivale di Mark a vent'anni di distanza dalla sua ultima apparizione!

Oltre all'ex capo di Bridget, inoltre, il film vedrà anche il comeback di Emma Thompson, che nel terzo film (di cui ha anche co-scritto la sceneggiatura) ha prestato il volto alla dottoressa Rawling, ginecologa della Jones. Segnaliamo poi due new entry: Chiwetel Ejiofor e Leo Woodall. La data di uscita di Bridget Jones: Mad About the Boy è prevista nei cinema di tutto il mondo e su Peacock il ​​giorno di San Valentino del 2025.

La trilogia di Bridget Jones ha incassato oltre 760 milioni di dollari in tutto il mondo. Riuscirà il nuovo lungometraggio ad eguagliare il successo dei predecessori? Andiamo intanto a scoprire la trama del romanzo, ammesso e non concesso che la sceneggiatura decida di seguirlo in modo certosino. Se non desiderate conoscere potenziali spoiler sulla sinossi del film in arrivo, vi sconsigliamo di proseguire con la lettura.

Bridget Jones: Mad About the Boy, di cosa parla il romanzo di Helen Fielding

Di cosa parla il romanzo dal quale Bridget Jones: Mad About the Boy, pubblicato in Italia con il titolo Un Amore di Ragazzo? La protagonista ha 51 anni (anche se dice a tutti di averne 35) ed è una mamma single. Dal matrimonio con Mark Darcy sono nati Billy e Mabel, ma l'uomo della sua vita, purtroppo, non c'è più.

L'obiettivo principale di Bridget è essere una super mamma, seguito da importanti aspirazioni sul fronte professionale. Infine, inutile precisarlo, c'è la perpetua lotta contro i kili di troppo. E le faccende di cuore? Elaborare il lutto non è semplice ma, spinta dai fedeli amici, proverà a rimettersi in gioco nel mondo degli appuntamenti. Dopo una serie di appuntamenti disastrosi, incontra online il 29enne Roxster, col quale inizia una relazione.