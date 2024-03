Breakfast Club compie 40 anni: tutto sul cult di John Hughes con Molly RIngwald e Emilio Estevez

News Cinema

Oggi si celebra un anniversario speciale per i fans di Breakfast Club: la commedia cult di John Hughes compie 40 anni! Malgrado il film sia del 1985, infatti, è ambientato proprio il 24 marzo 1984. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla pellicola con Molly Ringwald ed Emilio Estevez.

Il 24 marzo 1984, cinque liceali indisciplinati (ed estremamente diversi tra loro) si ritrovarono di sabato, a scuola, per scontare una punizione. Ciò che non sapevano è che non avrebbero dimenticato facilmente quella giornata, cominciata sotto i peggiori auspici. Sono trascorsi esattamente 40 anni da quel giorno e Breakfast Club, manifesto generazionale di John Hughes, è ancora un cult amatissimo da giovani e meno giovano.

In effetti manca un anno al vero 'compleanno' della commedia, datata 1985, ma al popolo del web non è sfuggita la coincidenza con la giornata di oggi. I fans della pellicola hanno inondato i social di post commossi ed entusiasti, con immancabile screen del frame d'apertura, in cui si legge la data fatidica. Un bel traguardo, per la storia che vide protagonisti Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Judd Nelson, Molly Ringwald e Ally Sheedy.

Nel cast c'è anche Paul Gleason, alias preside Vernon, che assegna ai protagonisti il tema “Chi sono io?” Gli studenti, invece di svolgere il compito, cominciano a parlare e confrontarsi. Dapprima non è semplice entrare in sintonia (per usare un eufemismo!) ma, col trascorrere delle ore, abbassando le difese e superando le apparenze, scopriranno di avere in comune più di quanto pensano.

"All'epoca in cui sono arrivato - dichiarò anni fa John Hughes - l'idea di Hollywood dei film per adolescenti prevedeva che ci fosse molta nudità, che di solito coinvolgeva ragazzi affamati di esperienze sessuali. Nel complesso, piuttosto disgustoso. O quello, o un film horror. E l'ultima cosa che Hollywood voleva nei suoi film per adolescenti erano gli adolescenti!"

Il regista, venuto a mancare nel 2009, appare in un cameo alla fine del film, nei panni del padre di Brian (Hall). Con Breakfast Club, Hugh sovvertì le regole non scritte del teen movie degli Anni Ottanta, raccontando con onestà e sensibilità il complesso mondo interiore dei ragazzi del suo tempo... che non sono poi così diversi da quelli di oggi. "La gente pensa: 'Beh, loro sono giovani. Hanno tutta la vita davanti. Di cosa si devono lamentare?' La gente dimentica che, quando hai 16 anni, probabilmente sei più serio di quanto lo sarai mai. Pensi seriamente alle grandi domande della vita. I ragazzi sono abbastanza intelligenti da sapere che la maggior parte dei film per adolescenti li sfruttano. I miei film parlano della bellezza di crescere."

Breakfast Club: curiosità da non perdere sulla commedia con Molly Ringwald

Il casting del film cela alcune accattivanti curiosità. Inizialmente, per il ruolo di Andy era stato scelto Nicolas Cage, che tuttavia venne scartato perché, sembra, chiese un compenso troppo alto. Così la parte andò a Estevez, che in effetti avrebbe dovuto interpretare John. Per quest'ultimo, era stato scritturato John Cusack, che aveva già lavorato con Hughes in Sixteen Candles (dove compaiono anche Ringwald e Hall). In seguito, fu sostituito da Nelson.

Uno 'scambio' simile riguarda anche le protagoniste femminili. Molly Ringwald, invece della reginetta di bellezza Claire, avrebbe preferito vestire i panni dark ed alternativi di Allison. Peccato che Ally Sheedy fosse ormai stata confermata. Quanto a Claire, il regista aveva pensato anche a Jodie Foster, Robin Wright e Laura Dern. Un'altra chicca riguarda il ruolo del bidello Carl (John Kapelos), assegnato a Rick Moranis. L'attore, tuttavia, venne licenziato poco prima dell'inizio delle riprese.

Non si può citare Breakfast Club senza pensare alle note della splendida Don’t You (Forget About Me) dei Simple Minds. La hit fu scritta appositamente per il film da Keith Forsey e mai scelta fu più azzeccata, perché il brano riscosse un successo monumentale, che arriva sino ai giorni nostri. Eppure, neanche la band, come molti degli attori, fu la prima scelta della produzione. La posta in gioco era molto alta: parliamo della canzone tematica del film!

Dopo aver bussato alle porte di Bryan Ferry e Billy Idol, ricevendo picche, si rivolsero a Chrissie Hynde. Niente da fare, ma fu quest'ultima a suggerire i Simple Minds. Forse perché il frontman, allora, era suo marito? Ad ogni modo, ben fatto!