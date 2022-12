Bradley Cooper voleva lasciare la recitazione, ma un regista gli ha fatto cambiare idea

News Cinema

Bradley Cooper, che rivedremo nel suo nuovo film da regista Maestro, ha confidato di aver avuto un momento di sconforto e di aver pensato di mollare la carriera di attore. Un famoso regista lo ha fatto desistere dal suo proposito.

Se pensiamo a Bradley Cooper, tra poco di nuovo regista e interprete con Maestro, dopo A Star Is Born, futuro protagonista del Bullitt di Steven Spielberg, ci sembra difficile immaginarlo in crisi creativa ed esitenziale, prossimo a lasciare la recitazione: in un pezzo su Variety l'attore e ormai anche autore ha però confidato che ha attraversato di recente una fase di stress, che lo stava quasi portando a concentrarsi solo sulla regia. Chi gli ha fatto cambiare idea? Leggi anche Bradley Cooper protagonista di Bullit, il remake firmato Steven Spielberg

Bradley Cooper, una carriera d'attore salvata da Paul Thomas Anderson

Di recente abbiamo visto Bradley Cooper nel cast del Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, nei panni di un attore fuori di testa che disorienta l'adolescente protagonista del lungometraggio, nella California degli anni Settanta. Non sarà ricordato come uno dei ruoli più memorabili dell'attore, tra poco autore e interprete di Maestro, ma quella piccola parte l'ha salvato. Come accadde peraltro anche tanto tempo fa, quando fu quasi estromesso dalla serie Alias, durante le riprese di Nightmare Alley il buon Cooper ha rimesso in discussione se stesso, questa volta a causa dello stop forzato alle riprese per colpa della pandemia. Uno dei momenti in stile "Cosa voglio veramente fare della mia carriera?" E stava quasi per decidere di dedicarsi solo alla regia, specialmente dopo la consacrazione del suo esordio con A Star Is Born, quando...

La ragione per cui non ho mollato la recitazione è Paul Thomas Anderson. Quando mi ha chiamato per chiedermi se volessi recitare nel suo film... credo che in suo film potrei anche solo aprire una porta. Farei qualsiasi cosa. [...] Mi son detto: beh, non potrei mai mollare adesso, perché non vorrei mai essere altrove quando esce Licorice Pizza, con l'idea di non averci provato. Lui è un mio eroe. [... Sul set sono stato come] una spugna [per imparare]. Non credo di essermi mai fidato di un regista quanto mi sono fidato di Paul.